São Carlos aplica mais de 22 mil doses da vacina contra a gripe

Meta em São Carlos é vacinar 90% do público alvo, o que corresponde a 29.261 pessoas idosos e 7.834 profissionais da área da saúde - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão e Cuidado Ambulatorial (DGCA), comunica que o segundo lote de vacina contra a gripe, 11 mil doses, já acabou na maioria das unidades. Contabilizando as duas remessas de vacinas, já foram aplicadas de segunda-feira (23/03) até essa quinta-feira (26/03) mais de 22 mil doses. Uma nova remessa já foi solicitada ao Governo do Estado de São Paulo, porém só deve chegar na próxima semana.

O agendamento das pessoas acamadas deve continuar a ser feito pelos telefones 3368-2044, 3368-5593, 3362-1350, 3372-6592, 3368-7400 ou 99754-1585. Assim que receber novas doses as equipes continuarão o serviço em domicílio.

A meta em São Carlos é vacinar 90% do público alvo, o que corresponde a 29.261 pessoas idosos e 7.834 profissionais da área da saúde. Em 2019 foram aplicadas 52.135 doses da vacina na cidade, o que correspondeu a uma cobertura vacinal de 65,16% do público alvo. Depois do encerramento da Campanha, quando o Ministério da Saúde liberou a vacina para o público em geral, foram aplicadas mais de 20 mil doses, aumentando a cobertura vacinal para 81,67%.

