São Carlos amplia capacidade de tratamento de esgoto com entrega de nova etapa na ETE Monjolinho

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), em parceria com a Prefeitura de São Carlos, inaugura na próxima segunda-feira, 5 de maio, a segunda etapa da primeira fase de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Monjolinho. Com a conclusão desta etapa, a ETE passará a ter capacidade para tratar o esgoto gerado por até 380 mil habitantes, uma projeção populacional estimada para o ano de 2031.

Atualmente, a ETE Monjolinho trata, em média, 625 litros de esgoto por segundo, com eficiência superior a 95% na remoção de matéria orgânica. Com a ampliação, passará a tratar 950 litros de esgoto por segundo. Pensando no futuro, a terceira etapa da ampliação está prevista para 2055, com capacidade para tratar até 1.270 litros por segundo, atendendo a uma população estimada em 500 mil habitantes.

R$ 54 MILHÕES DE INVESTIMENTOS - A nova estrutura da estação contempla tecnologias de ponta, que inclui tratamento preliminar com peneiras rotativas, reatores anaeróbios do tipo UASB e um inovador sistema de flotação por ar dissolvido. Essa combinação de tecnologias garante maior eficiência operacional, redução de custos e sustentabilidade ambiental.

As obras, sob coordenação do SAAE, receberam um investimento total de R$ 54 milhões, sendo R$ 28 milhões financiados pela Caixa Econômica Federal e R$ 26 milhões provenientes de recursos próprios da autarquia.

COMPROMISSO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE - A ampliação da ETE Monjolinho representa um marco para a infraestrutura sanitária de São Carlos, alinhando desenvolvimento urbano e compromisso ambiental. O tratamento de esgoto é essencial para proteger a saúde pública, preservar o meio ambiente, garantir a qualidade da água, reduzir a poluição de rios e solos, e contribuir para a sustentabilidade das cidades.

“O tratamento adequado do esgoto é fundamental para a preservação do meio ambiente e para a promoção da saúde pública. O despejo de esgoto sem tratamento em rios e corpos hídricos compromete os ecossistemas aquáticos e representa risco à população. Por isso, o avanço da ETE Monjolinho é também um passo importante na melhoria da qualidade de vida em São Carlos”, destacou o presidente do SAAE, Derike Contri.

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, salientou que a ETE Monjolinho é motivo de orgulho para a cidade e para os moradores. “Alcançar esta excelência e eficiência, com cuidado diário e qualidade ambiental, é privilégio de poucas cidades no Brasil. Parabéns a todos os que estiveram presentes nesse processo, desde 2008, entre gestores públicos e pesquisadores, porque também foram fundamentais para que pudéssemos chegar ao estágio fantástico em que chegamos”.

ENDEREÇO - Localizada na estrada vicinal Cônego Washington José Pêra, um pouco antes do Canil Municipal, a ETE Monjolinho opera 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados, com uma equipe de profissionais responsáveis por sua gestão, operação, manutenção e monitoramento.

