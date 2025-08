População pode consultar estoque de medicamentos de farmácias públicas pela internet; veja como

Compartilhar no facebook

Pacientes da Rede Municipal de Saúde de São Carlos já podem consultar, pela internet, a disponibilidade de medicamentos nas farmácias públicas. A ferramenta digital, disponível no site da Prefeitura, tem como objetivo evitar filas, deslocamentos desnecessários e facilitar o acesso aos remédios distribuídos pelo SUS.

O sistema exibe, em tempo real, os estoques atualizados das unidades, permitindo que o usuário verifique se o medicamento está disponível antes de sair de casa. A consulta pode ser feita pelo site da Prefeitura (www.saocarlos.sp.gov.br) ou diretamente no link winest-pmsc.humanconcierge.com.br/posicaoEstoqueSimples. Para acessar, basta digitar o nome do princípio ativo do remédio, selecionar a unidade de saúde e clicar em “filtrar”.

Segundo o diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica, José Vitor dos Santos Bassetto, a ferramenta representa um avanço importante. “Os pacientes podem antecipar a busca pelos medicamentos que precisam, evitando frustrações e deslocamentos sem garantia de atendimento. A dispensação segue critérios técnicos e é feita apenas mediante prescrição médica do SUS”, explicou.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, mais de 59 mil acessos foram registrados entre fevereiro e o fim de julho. “Essa tecnologia promove mais eficiência no atendimento e respeita o tempo dos munícipes. Ainda assim, precisamos divulgar mais essa ferramenta para que chegue a um número maior de usuários”, afirmou.

A relação de medicamentos segue a Remume (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e o programa estadual Dose Certa. Como o estoque sofre alterações constantes, as informações disponíveis no sistema refletem o cenário do momento da consulta.

Farmácias da rede que operam com o sistema:

UBS Parque Delta – Rua Pedro Cavarette, 151 – Jardim Parque Delta USF Itamaraty/São Rafael – Av. João de Lourenço, 40 – Maria Stella Fagá UBS Botafogo – Av. José Pereira Lopes, 1650 – Jardim Botafogo UBS Cidade Aracy – Rua Sebastião Lemos, 426 – Cidade Aracy UBS Redenção – Rua Desembargador Júlio de Faria, 1700 – Vila Redenção UBS Santa Felícia – Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, 1430 – Santa Felícia UBS Vila Isabel – Rua Vicente de Carvalho, 566 – Vila Isabel USF Jockey Clube/Guanabara – Rua Rio Araguaia, 750 – Jockey Clube USF Zavaglia – Rua Dep. Antônio Donato, 340 – Jardim Zavaglia USF Distrito Água Vermelha – Rua Bela Cintra, 05 – Água Vermelha USF Distrito Santa Eudóxia – Rua Cristóvão Martineli, s/n – Santa Eudóxia UBS Vila São José – Av. Araraquara, 422 – Vila Brasília CAIC – Av. São Carlos, 3392 – Tijuco Preto Farmácia do Componente Especializado (Alto Custo) – Rua José Bonifácio, 889 – Centro

