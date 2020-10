São Carlos Ambiental realiza sonho do menino João Lucas de 4 anos

Crédito: São Carlos Agora

Estamos nos aproximando de um dia muito especial, daqueles que dão brilho no olhar, esperança, estimulam a criatividade e a crença de que tudo é mágico, um dia daqueles que ao se vestir uma fantasia, ocorre uma transformação e poderes mágicos são criados, sim estamos falando do dia das crianças.

E tão próximo a essa data especial, a UVS São Carlos Ambiental recebeu um pedido inusitado: João Lucas de 4 anos queria uma roupa de gari.

A mãe, Cristiane, entrou em contato e relatou que João estava doente e acreditava que o motivo era que ele queria muito uma fantasia de gari, porém ela não encontrou.

Nos contou que há 2 anos todos os dias que escuta o caminhão, João corre para o portão e fica ansioso para ver a coleta passando e fica muito feliz quando os garis param e o cumprimentam.

Cristiane também nos contou que em 2018 João ganhou de presente um caminhão de coleta de lixo e,desde então,ele se tornou seu brinquedo predileto.A empolgação ao abrir o presente foi tanta que a família gravou um vídeo para registrar esse momento de felicidade do menino.

Ela também relatou que boa parte do tempo que está com o celular João assiste vídeos dos garis, “Ele gosta muito, procura sozinho,são os vídeos preferidos de João”, disse ela.

Diante da solicitação da mãe, da admiração e do desejo de João de ter uma roupa de gari, a UVS São Carlos Ambiental buscou uma costureira para confeccionar o mini uniforme de gari e atender ao pedido desse garoto tão especial.

E essa história que já era cheia de magia e sonhos, como o dia das crianças, se tornou ainda mais especial. A Sra. Judite Maia fez questão não só de confeccionar a roupa para a alegria do menino, mas também de estar presente no momento da entrega. “Costuro sim a roupinha com muito gosto e só quero uma coisa, estar junto no dia da entrega para ver a felicidade dele.”

E assim foi, na última terça-feira, 29 de setembro de 2020, João recebeu a tão esperada roupa de gari mirim. E para sua alegria ser completa, não poderia ser diferente, o presente foi entregue por um ídolo do garoto, um gari da empresa (Joseilton da Silva). A felicidade de João emocionou a todos que participaram deste momento inesquecível.

O menino pousou para diversas fotos, porém em todas chamava Joseilton (gari) para ficar ao lado dele.

A mãe Cristiane ficou muito feliz em ver a alegria do João e demonstrou muita gratidão não só à empresa UVS São Carlos Ambiental como também à Sra. Judite Maia, que com muito amor e carinho, fez questão de participar dessa ação de forma solidária.

A UVS São Carlos Ambiental segueprestando um serviço de qualidade para os munícipes são-carlenses, disseminando seus valores com integridade e realizando ações de responsabilidade socioambiental que agregam valor à vida das pessoas.

