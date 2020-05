São Carlos Ambiental realiza entrega de cestas básicas

Crédito: Divulgação

Nos dias 14 e 15 de maio, a São Carlos Ambiental realizou a distribuição de cestas básicas arrecadadas pelo Instituto Solví durante a série de lives do Projeto Live do Bem que aconteceu nas redes sociais do instituto.

Ao todo, foram 55 cestas entregues para as famílias das crianças do Projeto de Educação Ambiental, financiado pela empresa, Uirapuru Mirim, e da Cooperativa Coopervida, responsável pela coleta de materiais recicláveis da cidade de São Carlos.

O objetivo das lives feitas pelo Instituto Solví, além de conscientizar a população sobre o serviço essencial de limpeza urbana e que todos devem fazer sua parte descartando corretamente, é, também, conseguir o maior número de cestas básicas para comunidades que estão em vulnerabilidade durante esta pandemia.

A entrega das cestas contou com a ajuda de colaboradores da equipe administrativa e operacional da São Carlos Ambiental, sendo que todos compareceram com máscaras para preservar as famílias beneficiadas.

Durante a entrega, o gerente da São Carlos Ambiental falou sobre as orientações de prevenção à Covid-19, alertando sobre o compromisso de todos para a redução do contágio da nova doença, e reforçou a continuidade do apoio da empresa à Coopervida através do pagamento das instalações da Cooperativa, independente dela estar com as atividades suspensas.

“Eu agradeço a ajuda que vocês estão dando porque tem muita gente precisando, e eu sou uma delas, além de eu trabalhar eu não tenho condições de comprar uma cesta básica e estão fornecendo isso para mim, por isso estou feliz e agradeço de coração”, disse André Luiz, pai do Matheus e da Isabella, crianças atendidas pelo Projeto Uirapuru Mirim.

“Gostaríamos de agradecer à São Carlos Ambiental e colaboradores nesse momento tão difícil que estamos passando em estar nos ajudando e apoiando com essa colaboração, hoje somos em 38 cooperados e agradecemos todo o apoio recebido”, comentou Valdinéia Françoso, representante e presidente da Cooperativa Coopervida.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também