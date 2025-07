São Carlos registra chuva e ventos fortes na manhã desta segunda-feira (28)

Céu fechado e com nuvens carregadas nesta segunda-feira -

A cidade de São Carlos começou a segunda-feira (28) sob chuva e rajadas de vento. A mudança no clima é resultado da atuação de uma frente fria que se desloca pelo estado de São Paulo, favorecendo a formação de nebulosidade e provocando chuvas em várias regiões paulistas, algumas acompanhadas por trovoadas.

Com a chegada do sistema frontal, as temperaturas máximas tendem a cair, proporcionando um alívio no calor registrado nos últimos dias. O tempo instável deve prevalecer durante boa parte desta segunda-feira, exigindo atenção redobrada da população, especialmente em áreas com histórico de alagamentos.

A previsão, no entanto, é de que o tempo volte a ficar firme a partir desta terça-feira (29), com a gradual dissipação da frente fria e o retorno do sol em boa parte do estado.

Leia Também