São Carlos amanhece com chuva fraca; confira a previsão para os próximos dias

Crédito: João Muller

Quinta-feira (15/10)

A condição de instabilidade será intensificada no estado de São Paulo, devido à aproximação e passagem de uma frente fria pelo oceano, próximo ao litoral paulista, aumentando a nebulosidade e ocasionando chuvas com trovoadas isoladas.

Sexta-feira (16/10)

A condição de instabilidade será mantida nas regiões norte e litorânea do estado de São Paulo, aumentando a nebulosidade e ocasionando chuvas isoladas com trovoadas.

Sábado (17/10)

Condição de estabilidade para maior parte do estado, com exceção do litoral paulista, onde condições de instabilidade persistirão, ocasionando chuvas isoladas de fraca intensidade.

Domingo (18/10)

As condições instáveis voltam a se intensificar sobre o estado a partir do período da tarde, principalmente sobre o norte onde há possibilidade de chuvas moderadas.

IPMET

