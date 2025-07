São Carlos amanhece coberta por neblina neste sábado

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Rodovia Washington Luís na entrada de São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

A cidade de São Carlos começou o sábado (5) com forte neblina, que reduziu a visibilidade em diversas vias e trouxe um cenário típico de inverno. O fenômeno foi registrado logo nas primeiras horas da manhã e se dissipou gradualmente com a elevação da temperatura.

Apesar do início encoberto, o final de semana será marcado por tempo estável em todo o estado de São Paulo. Segundo a previsão, tanto neste sábado (5) quanto no domingo (6), o céu permanecerá de claro a poucas nuvens em São Carlos e região, sem expectativa de chuva.

A exceção fica para o litoral paulista, que poderá ter céu nublado e chuvas fracas e isoladas no domingo, devido à passagem de uma frente fria pela costa. Ainda assim, nas demais áreas do estado, o tempo segue firme, com temperaturas em leve elevação durante a tarde e clima ameno nas madrugadas e manhãs.

Leia Também