São Carlos Agora bate novo recorde de audiência

A veiculação de notícias sobre o incêndio na estátua da liberdade da Havan em São Carlos rendeu um novo recorde de audiência ao São Carlos Agora. Nesta terça-feira (31) o portal recebeu quase 261 mil visitantes. Os dados são do Google Analytics que mede a audiência de sites na internet.

O pico de acessos aconteceu entre 7 e 10 horas, poucos depois da primeira notícia sobre o incêndio ser postada. O site foi o primeiro veículo de comunicação da cidade a noticiar o caso às 06h35.

O vídeo encaminhado por um colaborador e postado no canal do portal no Youtube, até a manhã desta quarta-feira (1º), havia sido visto mais de 93 mil vezes.

A notícia foi compartilhada mais de 90 mil vezes no Facebook.

Desde 2007 o São Carlos Agora sustenta a liderança de audiência como veículo de comunicação local na plataforma digital.

