São Carlos adota cobrança digital para taxas mobiliárias a partir de 2025

Os boletos estarão disponíveis a partir do próximo mês no site oficial da Prefeitura (www.saocarlos.sp.gov.br), acessíveis pelo ícone “SIM Online”. A data exata de liberação e os vencimentos serão divulgados em breve, segundo o departamento, que está finalizando os últimos ajustes no sistema.

A adoção do sistema digital visa modernizar o processo de arrecadação, ampliar a eficiência administrativa e oferecer mais comodidade aos contribuintes, permitindo o acesso rápido, seguro e prático aos tributos diretamente pela internet.

Segundo dados da Secretaria de Fazenda, em 2024 foram impressos 15.209 carnês referentes à TLF, à VISAM e ao ISSQN Fixo/Anual. O processo exigiu uma operação conjunta envolvendo diversas secretarias, desenvolvedores de sistemas, gráfica e os Correios — responsáveis pela distribuição.

Com a digitalização, esses trâmites são eliminados, reduzindo custos operacionais e ambientais. Além disso, evita-se a ocorrência de erros de digitação, diagramação, perdas no transporte e retrabalho da fiscalização tributária para entrega dos carnês.

“A cobrança digital proporciona mais acessibilidade ao contribuinte e contribui para a redução da inadimplência. É um avanço que fortalece a gestão fiscal, aumenta a segurança das informações e melhora a prestação de contas à sociedade”, explica Renato Daré, diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias.

Ele destaca ainda que a medida está alinhada à transformação digital do setor público: “Estamos promovendo um modelo de administração mais moderno, transparente e eficiente, adequado às demandas da era digital”.

Outras informações sobre o novo formato de cobrança podem ser obtidas pelos e-mails: receitamobiliaria@saocarlos.sp.gov.br e cadastromobiliario@saocarlos.sp.gov.br.

A partir de 2025, todas as Taxas Mobiliárias de São Carlos — como a Taxa de Licença e Funcionamento (TLF), a Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária (VISAM) e o ISSQN Fixo — serão emitidas exclusivamente em formato eletrônico. A mudança, determinada pelo Decreto nº 340/2025, foi anunciada pela Secretaria Municipal de Fazenda, por meio do Departamento de Receitas Mobiliárias.