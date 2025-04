São Carlos adere a pacto nacional para superar o analfabetismo e qualificar a educação de jovens e adultos

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

A cidade de São Carlos acaba de aderir ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos (EJA), iniciativa do Governo Federal que visa ampliar o acesso à educação para pessoas com 15 anos ou mais que estão fora da escola.

A proposta representa uma nova oportunidade para centenas de moradores que não puderam concluir os estudos na idade regular. Com foco na inclusão social, o pacto busca transformar a realidade de jovens, adultos e idosos por meio da alfabetização e da qualificação continuada.

Um dos principais pilares do programa é a formação dos educadores por meio dos chamados Círculos de Cultura, metodologia que prepara os profissionais para atuar em contextos diversos, especialmente em áreas de vulnerabilidade social, incluindo zonas rurais. A formação contínua dos docentes é apontada como essencial para garantir um ensino eficiente e inclusivo.

Roselei Françoso, secretário de Educação, com adesão ao Pacto, o governo do prefeito Netto Donato reforça o compromisso com a educação ao longo da vida. “O pacto é um passo importante para combater o analfabetismo, promover a qualificação profissional e garantir que o direito à educação alcance toda a população”.

De acordo com a Articuladora Regional Municipal do Pacto Nacional Pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na EJA (SECADI/MEC) e Chefe de Seção da EJA na Secretaria Municipal de Educação de São Carlos SP, Maria Alice Zacharias, além de oferecer uma segunda chance para muitos alunos, a adesão ao pacto também representa uma oportunidade para novos educadores.

“Está aberto o processo seletivo para cadastro reserva de alfabetizadores, com oferta de bolsa mensal de R$ 1.200,00 aos selecionados. Podem se inscrever graduados ou estudantes de licenciatura interessados em contribuir com a alfabetização de jovens e adultos”, revela a Chefe de Seção da EJA.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Treze de Maio, nº 2000, no Centro, próximo à Catedral.

