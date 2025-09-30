São Carlos abre programação do Outubro Rosa

A Prefeitura de São Carlos dá início nesta quarta-feira (1º), às 14h, no Auditório do Paço Municipal, à programação oficial do Outubro Rosa 2025. A abertura contará com palestras dos médicos João Gilberto Bortolloti e Flávio Guimarães, que abordarão temas como a prevenção do câncer de mama e os avanços na oncologia.

A campanha é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da vereadora Cidinha do Oncológico, que destinou emenda parlamentar, e do Fundo Social de Solidariedade (FSS). Entre os destaques da programação estão a tradicional Caminhada Outubro Rosa, no dia 19, e o Baile Outubro Rosa, no dia 25.

Segundo Viviane Cavalcante, diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial, a iniciativa também busca incentivar a adesão aos exames preventivos. “Ofertamos mais de mil mamografias por mês nas unidades contratualizadas, como o Hospital Universitário (HU-UFSCar), a Santa Casa e o nosso CEME. Porém, apenas 500 exames são efetivamente realizados mensalmente”, destacou.

A primeira-dama e presidente do FSS, Herica Ricci Donato, reforça o caráter solidário do evento. Para participar da caminhada será necessário doar um kit de higiene pessoal, entregue previamente nos pontos de troca (FSS, Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesporto e Secretaria de Esporte). Já no baile, a entrada será garantida com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Todos os itens arrecadados serão destinados a entidades assistenciais cadastradas.

Caminhada

A Caminhada Outubro Rosa será realizada no domingo, 19 de outubro, no Kartódromo Municipal. O aquecimento dos participantes começa às 7h30, com o Studio Aline Solci, e a largada está prevista para as 8h30. O percurso de 1,6 km passará pela Avenida Liberdade, Rua Aldino Del Nero e Avenida Francisco Pereira Lopes, retornando ao ponto de partida.

O evento contará ainda com atrações paralelas: a animação da Carreta Furacão, distribuição de cocadas pela Cia Ultragaz, brinquedos infantis e serviços de saúde e cidadania. A UNICEP estará presente com aferição de pressão arterial, orientações jurídicas e atividades lúdicas. A Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesporto divulgará seus serviços, enquanto a Secretaria de Saúde oferecerá testes rápidos, orientações sobre arboviroses, massagens e auriculoterapia. O Instituto Florescer disponibilizará massagens esportivas e relaxantes, o SAAE garantirá pontos de hidratação e o PACC (Projeto Amigos Contra o Câncer) fará ações de conscientização sobre o câncer infantil.

Baile

Encerrando a programação, no dia 25 de outubro, às 19h, será realizado o Baile Outubro Rosa no Clube Ítalo Brasileiro. A entrada solidária também será 1 kg de alimento não perecível. A animação da noite ficará por conta da banda Doce Veneno.

