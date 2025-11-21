São Carlos abre inscrições para o concurso de fotografia 2025 da Fundação Pró-Memória

Antiga estação ferroviária onde funciona atualmente a Fundação Pró-Memória -

A Fundação Pró-Memória de São Carlos lançou o regulamento do Concurso de Fotografia 2025, que tem como objetivo incentivar os moradores da cidade a registrarem, por meio da arte fotográfica, sua relação com o município, seus patrimônios, sua história e sua cultura. Nesta edição, o tema escolhido é “Turismo em São Carlos: meio ambiente, tecnologia, história, religião e cultura”, abrangendo diferentes dimensões da identidade local. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 5 de dezembro, exclusivamente pelo WhatsApp da Fundação (3373-2702), mediante envio de formulário, documentos e fotografias digitais.

Podem participar pessoas maiores de 18 anos, com a possibilidade de inscrever de três a dez trabalhos inéditos, sendo que apenas uma fotografia será selecionada pela comissão julgadora para concorrer. As imagens devem estar em formato JPEG ou PNG, com até 5MB, resolução de 300 dpi e acompanhadas de um texto explicativo.

A comissão avaliará critérios como fidelidade ao tema, criatividade, composição, originalidade e emoção, premiando os três primeiros colocados com valores de R$ 1.200,00, R$ 800,00 e R$ 500,00, respectivamente. Todas as fotografias inscritas passarão a integrar o acervo da Fundação e poderão ser utilizadas em exposições, materiais impressos e digitais, sempre com os devidos créditos aos autores.

A presidente da Fundação Pró-Memória, Maria Isabel Alves Lima, destacou a importância da iniciativa. “Queremos que os moradores de São Carlos olhem para sua cidade com sensibilidade e criatividade. O concurso é uma oportunidade de registrar o turismo local em suas múltiplas dimensões, reforçando o vínculo da população com sua história e cultura e preservando nossa memória para futuras gerações”, afirmou.

O resultado final será divulgado no site e nas redes sociais da Fundação Pró-Memória de São Carlos.

