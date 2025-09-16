São Carlos abre inscrições para curso gratuito de garçom e garçonete

Garçonete -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, está com inscrições abertas para um curso gratuito de garçom e garçonete. A iniciativa é realizada em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros de São Carlos e Região (Sintshogastro) e com o Sindicato de Hotéis e Bares de São Carlos e Região (SinHoRes).

As aulas acontecem entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro, das 18h30 às 21h30, no Sintshogastro, localizado na Rua Jesuíno de Arruda, 2.444, no Centro. Ao todo, são oferecidas 15 vagas.



Os interessados podem se inscrever de 17 a 26 de setembro, na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho” (Avenida São Carlos, 1.839, Centro), das 8h30 às 16h30. Para participar, é preciso ter no mínimo 18 anos, ensino fundamental completo e apresentar RG, CPF e comprovante de residência atualizado.

