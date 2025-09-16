(16) 99963-6036
terça, 16 de setembro de 2025
Cidade

São Carlos abre inscrições para curso gratuito de garçom e garçonete

16 Set 2025 - 20h14Por Jessica
A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, está com inscrições abertas para o curso gratuito de garçom e garçonete. A iniciativa é realizada em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros de São Carlos e Região (Sintshogastro) e com o Sindicato de Hotéis e Bares de São Carlos e Região (SinHoRes).

As aulas serão realizadas entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro, das 18h30 às 21h30, no Sintshogastro, localizado na Rua Jesuíno de Arruda, 2.444, no Centro. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 15 vagas.

Os interessados podem se inscrever entre os dias 17 e 26 de setembro, na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho” (Avenida São Carlos, 1.839, Centro), no horário das 8h30 às 16h30.

Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos, possuir ensino fundamental completo e apresentar RG, CPF e comprovante de residência atualizado.

Últimas Notícias