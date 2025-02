São-carlenses são contra a construção de novo prédio para a Câmara Municipal

Presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes defende construção de um novo prédio - Crédito: arquivo

Colocada como uma das prioridades do atual presidente do Poder Legislativo, vereador Lucão Fernandes (PP), a construção de um novo prédio para a Câmara Municipal de São Carlos é rejeitada pro 87,37% dos são-carlenses. É o que revela uma enquete realizada pelo SÃO CARLOS AGORA entre os dias 23 de janeiro e esta quarta-feira, 5 de fevereiro.

Em seu site, o São Carlos Agora fez a seguinte pergunta aos leitores: Você é a favor ou contra a construção de um novo prédio da Câmara Municipal? 87,37% votaram “Sou contra”; 12,63% votaram “Sou a favor”. No total, 1.354 leitores e internautas haviam votado até a manhã de hoje.

No Facebook, os internautas puderam opinar. A maioria esmagadora dos que opinaram também ficaram contra a ideia da construção de um novo imóvel para abrigar as dependências do Poder Legislativo.

Em 2018, o prefeito Zé Parrella inaugurou o novo Paço Municipal de Ibaté, que foi resultado de um investimento de R$ 4,5 milhões. Para a construção de um novo prédio que abrigue os 21 vereadores, tenha espaço para as reuniões das comissões permanentes e etc, o novo prédio deve custar entre R$ 8 e R$ 10 milhões.

Apesar de o Edifício Euclides da Cunha ser utilizado há várias décadas como sede da Câmara Municipal, vários vereadores estão reclamando das condições precárias dos gabinetes e outras limitações do imóvel centenário.

MAIORIA CONTRA - Helena Rabello se disse “totalmente contra!” Alex Ribeiro ironizou: Com a nossa moeda super valorizada, pode construir vários”. Célia Regina afirmou: “É piada né? Mato pra tudo o que é lado, e muitas coisas boas ele tirou, agora q mais o que?”. Cidinha Barbano se diz “Totalmente contra!”



Antonio Pires faz outro comentário: “Uma nova Rodoviária um terminal de ônibus descente ninguém fala né sabemos como é, não é?”. Adriana Cavalcanti desabafa: “Construam casas pro povo”, destaca. Guilherme Marrara indaga: “O que adianta mudar a carcaça se dentro continua sempre tudo igual? Muito melhor renovar dentro e deixar o prédio igual.”, ressalta. Claudio Loterio comenta: “Se fosse pra construir uma UPA era melhor”.

Outro que desabafa é Luiz Lourenço. “Esse povo quando coloca algo na cabeça, não tem enquete que muda. Deve ter dinheiro sobrando”, fala ele.

ANALISTA POLÍTICO É CONTRA – Outro que não aprova a obra para se erguer um novo prédio para o Legislativo é o servidor federal e comentarista político Henrique Cebola. “Não, não deve (construir um novo prédio). Vou divagar um pouco filosoficamente, eu sou um grande fã de Roger Scruton e para a mim a Câmara não pode, de maneira alguma, sair daquele prédio… A Câmara no Edifício Euclides da Cunha é importante por diversos fatores. Está no coração da cidade, em lugar de fácil acesso a todos e é simbólico. Está na praça que recebe comemorações, protestos, desfiles cívicos. É um lugar do povo, um prédio bonito. Já foi fórum, cadeia e hoje é a Câmara porque vai muito além de sua utilidade. Para uma cidade de 170 anos é praticamente uma ruína romana. Quando compraram a atual prefeitura dos Azoury, a promessa era que quase toda a administração caberia ali. Nunca aconteceu, continuaram alugando prédios e agora alugaram aquele prédio feio da Comendador Alfredo Maffei. Olha o que aconteceu com o Palacete Conde do Pinhal, está lá ruindo, abandonado. Mantivesse o gabinete ali, alguma secretaria ou outra estaria em constante conservação. E a Câmara é o mesmo. Outro dia meu filho esteve lá com os DeMolays, e eles ficavam olhando os detalhes de madeira, as fotos na parede, os arcos no tetos, os símbolos talhados nas cadeiras e nas mesas. Aquilo encanta, te chama a uma tradição, te remete à história. O que você prefere olhar: o prédio do Álvaro Guião ou o prédio do Bradesco? A Câmara cumpre o nobre propósito de manter o edifício em pé e conservado, num país sem memória e que destrói seu patrimônio arquitetônico. Quando você constrói um prédio com o simples propósito de ser útil, sua utilidade se encerra no seu propósito e nada mais resta a não ser destruído. Um novo prédio para a Câmara seria uma abominação arquitetônica como o prédio de vidro que a prefeitura alugou e seria implodido em menos de cinquenta anos. Concreto armado, metal escovado e vidro, a arquitetura hodierna. Não, não precisa de prédio novo. Se precisar de mais espaço aluga, faz um anexo ali no estacionamento, e os vereadores que paguem área azul ou andem de ônibus do mesmo jeito que nós mortais”, destaca ele.

