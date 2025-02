São-carlenses pagaram R$ 354 milhões de impostos em 2024, revela Impostômetro

Impostos: são-carlense pagou, em média, R$1.338,65 em impostos durante os doze meses de 2024 - Crédito: SCA

Os 265 mil habitantes de São Carlos pagaram em tarifas, impostos, tributos e contribuições, um montante de R$ 354.744.363,56 durante o ano de 2024. As informações estão no Impostômetro, painel da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) que monitora em tempo real a arrecadação tributária do Brasil.

Assim, podemos dizer que cada cidadão do município desembolsou, ao longo dos doze meses do ano passado, a quantia de R$ 1.338,65 para honrar tributos municipais, estaduais e federais. Os dados revelam que o volume de impostos pagos aumentou 19%¨em relação a 2023, quando o total desembolsado pelos são-carlenses para pagar tributos foi de R$ 298.770.573,98 De um ano para o outro houve um crescimento de R$ 55 milhões no volume de tributos pagos.

Entre os 26 municípios da Região Central, Araraquara pagou R$ 313.761.949,01 em impostos no ano passado. Matão foi a terceira que mais arrecadou, com R$ 65.352.373,73. Porto Ferreira somou R$ 54.317.090,44 pagos em impostos em 2024 e Taquaritinga chegou ao montante de R$ 54.103.092,66 em tributos recolhidos no ano passado. (Veja lista completa abaixo).

Entre os municípios de menor arrecadação aparecem Motuca (R$ 3.877.205,58); Nova Europa (R$ 3.812.611,53); Fernando Prestes (R$ 3.670.160,81); Dobrada (R$ 3.420.616,86); Santa Ernestina (R$ 3.229.235,81); Santa Lúcia (R$ 2.579.763,27) e Trabiju (R$ 1.709.292,430)

REGIÃO ARRECADA MAIS DE R$ 1 BILHÃO – Os moradores dos 26 municípios da Região Central Paulista pagaram, em 2024, o montante de R$ 1.087.919.521,79. Os dos maiores municípios, São Carlos e Araraquara, somados, arrecadaram R$ 668.506.312,57. Os outros 24 municípios, somados, chegaram a R$ 419.413.209,22.

O QUE É O IMPOSTÔMETRO - O Impostômetro, o painel que está localizado no prédio da Associação Comercial de São Paulo mostra o valor total de impostos em tempo real.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), existem hoje 62 tributos que direta ou indiretamente atingem a população brasileira, o que representa, em média, 41,8% do rendimento do contribuinte.

Com base nesta informação e na média salarial dos brasileiros, o IBPT, declarou que para realizar o pagamento de impostos e taxas, cada pessoa precisa trabalhar 153 dias para realizar o pagamento de impostos. Dentre eles podemos citar o ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS, IOF, IPTU, IPVA, entre outras taxas.

No entanto, o retorno dos investimentos para a população é pouco perceptível. Problemas na saúde pública, educação, segurança e infraestrutura continuam a fazer parte das reivindicações da população.

Um levantamento mostra que o Brasil está entre os 30países com as maiores cargas tributárias do mundo, por outro lado é o pior país quando o assunto é retorno à população.

Para a população, o que resta a fazer, como cidadãos, é manter a cobrança para cima de quem ‘comanda’ este Brasil nas diferentes esferas, ou seja, municipal, estadual e federal. E cobrar para que esses tributos sejam aplicados realmente em benefícios para a sociedade na saúde, educação, incentivo à economia, geração de emprego, cultura e lazer.

O impostômetro já serve de alerta para que possamos acompanhar o quanto está sendo recolhido. Mas ao mesmo tempo precisamos nos manter atentos, porque os números podem estar sendo contabilizados na ferramenta, porém para onde estão indo.

OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO E O MONTANTE DE DINHEIRO PAGO PELOS CONTRIBUINTES EM IMPOSTOS EM 2024

1 – São Carlos R$ 354.744.363,56

2 – Araraquara R$ 313.761.949,01

3- Matão R$ 65.352.373,73

4 – Porto Ferreira R$ 54.317.090,44

5 – Taquaritinga R$ 54.103.092,66

6 – Itápolis R$ 28.313.989,72

7 – Santa Rita do Passa Quatro R$ 28.054.532,65

8- Gavião Peixoto R$ 27.770.245,57

9 – Ibitinga R$ 25.630.045,14

10 – Descalvado R$ 24.052.681,45

11 – Ibaté R$ 22.524.852,79

12 – Américo Brasiliense R$ 19.102.837,75

13 – Borborema R$ 12.207.470,00

14 – Boa Esperança do Sul R$ 6.794.306,82

15 – Dourado R$ 6.447.589,62

16 – Tabatinga R$ 5.943.932,27

17 – Ribeirão Bonito R$ 5.410.765,40

18 – Rincão R$ 5.235.572,63

19 – Cândido Rodrigues R$ 4.631.965,25

20 – Motuca R$ 3.877.205,58

21 – Nova Europa R$ 3.812.611,53

22 – Fernando Prestes R$ 3.670.160,81

23 – Dobrada R$ 3.420.616,86

24 – Santa Ernestina R$ 3.229.235,81

25 – Santa Lúcia R$ 2.579.763,27

26 – Trabiju R$ 1.709.292,43

