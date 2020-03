São-carlenses demonstram gesto de grandeza e fornecem refeições para caminhoneiros

Caminhoneiros com as refeições agradecem: alimento garantido e pé na estrada - Crédito: Divulgação

Cinco são-carlenses deram uma mostra de grandeza e generosidade humana ao fornecer refeições para caminhoneiros das 11h às 13h deste domingo, 29, no km 242 (sentido interior/capital) da rodovia Washington Luís (SP-310).

Foram 30 refeições para pessoas desconhecidas, mas que se arriscam pelas rodovias brasileiras em época de pandemia do Coronavírus.

E a ação solidária foi a primeira, já que o grupo formado por Thalyssa Bento, 25 anos, desempregada; Débora Beletato, 27 anos, vendedora; Glauco Passos, 25 anos, cabeleireiro e pelo casal Kalila Oliveira, 27 anos, dona de casa e Bruno Henrique Costa, 27 anos, motorista de aplicativo, pretende continuar a ação solidária e a próxima será nesta quinta-feira, 2, nas duas faixas da SP-310 e a meta é entregar pelo menos 60 refeições. O quilômetro ainda não foi definido.

CARINHO PARA OS IRMÃOS CAMINHONEIROS

“Esses caminhoneiros são heróis. Se não são eles, o Brasil teria parado nesta época de crise da saúde”, disse Thalyssa, salientando que os profissionais do volante passam por muitas necessidades durante o transporte de suas cargas. “Muitos passam fome”, relatou. “Por isso iniciamos esta ação solidária. Um gesto de carinho, amor e reconhecimento. Esses heróis da estrada é que colocam o alimento, por exemplo, nos supermercados para que possamos dar as refeições para nossas famílias”, disse a são-carlense que atualmente está desempregada.

BOA ALIMENTAÇÃO

Thalyssa fez questão de salientar que todas as refeições entregues no domingo, 29, foram feitas sob rígida higienização. Além do mais, na rodovia, utilizaram todos os cuidados com o isolamento. “Usamos máscaras, luvas, toucas e álcool em gel. Além do distanciamento necessário”, comentou, salientando que a Polícia Rodoviária deu aval para a entrega.

“Fomos orientados a ficar no acostamento, sinalizar e esperar o veículo parar com segurança”, comentou, salientando que cara refeição continha arroz temperado, feijão com calabresa, linguiça, ovo cozinho e chuchu refogado e banana como sobremesa. “Uma alimentação simples, mas feita com todo carinho”, garantiu.

“A cada refeição entregue, um relato que dava dor em nosso peito. Eles nos diziam que passavam fome, pois os restaurantes nas estradas estão fechados e eles não têm onde comer. A aparência era de pessoas cansadas, mas lutadoras. Um momento difícil para todos”, reconheceu.

CAMPANHA DE DOAÇÃO

Nesta quinta-feira, 2, Thalysse e seus amigos voluntários irão realizar a segunda ação social e pretendem, no mínimo, entregar 60 refeições nas duas faixas da SP-310.

“Já conseguimos parte do alimento. Mas falta ainda ingredientes para uma boa mistura e frutas”, disse. “Quem puder fazer uma pequena doação, agradeceríamos de coração, pois tudo irá para alimentar esses nossos heróis das estradas”, disse Thalyssa.

O São Carlos Agora entra nessa campanha e solicita às pessoas que ajudem. Quem puder doar qualquer alimento, basta entrar em contato nos seguintes WhatsApps:

Thalyssa Bento - 16 99750-2720

Débora Beletato - 16 99384-8249

Kalila Oliveira - 16 99362-0566

Glauco Passos – 16 992844340

