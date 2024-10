São-carlenses concluem no Dia da Criança, o Caminho da Fé Solidário

SIGA O SCA NO

14 Out 2024 - 06h46

14 Out 2024 - 06h46 Por Marcos Escrivani

Durante a Caminhada da Fé: missão solidária cumprida para Granola e Márcio - Crédito: Divulgação

Qualidade de vida, realização de mais um sonho e ação social. Assim foi o Caminho da Fé 2024 Solidário, concluído no sábado, 12, feriado do Dia das Crianças e da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Eduardo Santos Granola, 49 anos, metalúrgico e Marcio Ghidelli, 50 anos, autônomo, com a parceria de José Carlos Ghidelli, 71 anos, autônomo e Iracema Ghidelli, 75 anos, aposentada que estavam em um veículo de apoio, correram 540 quilômetros em 11 dias e completaram o Caminho da Fé, de São Carlos até Aparecida.

Este sonho, além de proporcionar qualidade de vida aos praticamente, integrou o projeto social Natal sem Fome que será realizado nos dias 7 e 8 de dezembro com corridas de 5, 10, 21 e 116 km, idealizado por Eduardo Carozelli.

Desta forma, Granola e Márcio criaram uma vakinha virtual e toda a arrecadação será convertida em alimentos para o projeto Natal sem Fome. A chave pix é 16 99642-5829. No Instagram, a página é caminhodafe2024solidario.

O dia a dia

Em um gesto de fé, superação, resiliência e muita dedicação, Granola e Márcio superaram o calor, poeira e chuva. Momentos que buscaram forças para cumprir com a meta estabelecida.

Abaixo, como foi o dia a dia da dupla são-carlense:

Dia 1 – Saíram às 5h de São Carlos até Descalvado (dia 2, em frente à Catedral)

Dia 2 - De Descalvado até Santa Rita do Passa Quatro.

Dia 3 - De Santa Rita do Passa Quatro até Casa Branca.

Dia 4 - De Casa Branca até São Roque da Fartura.

Dia 5 - De São Roque da Fartura até Andradas/MG.

Dia 6 - De Andradas/MG até Inconfidentes/MG.

Dia 7 - De Inconfidentes/MG até Estiva/MG.

Dia 8 - De Estiva/MG até Canta Galo/SP.

Dia 9 - De Canta Galo até Campos de Jordão.

Dia 10 - De Campos de Jordão até Guaratinguetá.

Dia 11 - De Guaratinguetá até Aparecida.

“Passamos por várias culturas, plantação de cana de açúcar, pomares de laranja e de morango. Conversamos com muitos peregrinos, ouvimos vários depoimentos e um que me marcou muito foi de um peregrino que estava fazendo o Caminho da Fé para agradecer a cura de um câncer no seu pai que foi para mesa de cirurgia desenganado e saiu curado”, finalizou Granola.

Leia Também