São-carlense Vanderlei Bagnato se encontra com o Papa Leão XIV

Papa e Vanderlei se cumprimentam - Crédito: Reprodução

O físico e cientista são-carlense Vanderlei Bagnato se reuniu com o Papa Leão XIV durante um encontro especial na Sala Paulo VI, no Vaticano. O evento contou com a presença de funcionários do Vaticano e seus familiares.

Membro do Conselho da Academia de Ciência do Vaticano, Bagnato destacou a importância do momento:

"Para mim foi um momento especial, foi a primeira vez que eu cumprimentei o novo Papa. Tive a honra de dizer a ele que represento a Academia de Ciência e, na verdade, represento os cientistas do mundo, naquele momento que ele saudou todo mundo e veio pessoalmente cumprimentar."

Durante o encontro, o cientista aproveitou a oportunidade para fazer um pedido especial ao pontífice:

"E pedi que rezem pelos cientistas, pela ciência e pelas pessoas que decidem sobre a ciência, porque nós estamos vivendo um momento, todo mundo sabe o valor da ciência, o que seria de nós sem ela? Como nós avançaríamos a nossa própria existência sem a ciência? E a gente vê exemplos tão contrários."

Por fim, Bagnato reforçou seu desejo de que a ciência continue guiando a humanidade em direção ao bem comum:

"Então pedi que ele fortaleça nas suas orações, que a gente consiga ter discernimento, que a gente consiga dar os passos corretos para que o nosso trabalho sempre esteja beneficiando a humanidade, e o meio ambiente e tudo que está ao redor da gente."

