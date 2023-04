São-carlense tomará posse na Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo

Zafalon, intelectual brasileiro, será o novo imortal da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo - Crédito: Divulgação

O são-carlense Rafael Ruiz Zafalon de Paula, irá tomar posse na Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. Ele será recebido pelos(as) acadêmicos(as) no dia 11 de abril, a partir das 19h. A cerimônia ocorrerá no auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Palácio 9 de Julho.

Rafael Zafalon, intelectual brasileiro, será o novo imortal da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo (Aclasp). Polímata, o pensador ganhou reconhecimento nacional e internacional por seu trabalho considerado criativo, coparticipativo, inovador, sustentável e tecnológico, influenciando gerações de novos profissionais ao longo de doze anos de atuação no mercado de trabalho. Agora, ocupará cadeira na academia, tendo como patrono o arquiteto e urbanista, Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, elemento-chave para a arquitetura moderna brasileira no desenrolar da história.

A Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo é uma das mais prestigiadas instituições culturais do Brasil, dedicada ao avanço do conhecimento nos campos da ciência, da literatura e das artes. Fundada em 2015, a Aclasp “abraça todos os movimentos contra qualquer tipo de discriminação e está ao lado de todos aqueles que lutam para tornar nosso país um lugar de destaque no mundo”, como relatado em sua estrutura regimental e estatuto, no site dessa nobre instituição.

