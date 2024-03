São-carlense portadora de obesidade mórbida busca ajuda para operação bariátrica

SIGA O SCA NO

São-carlense sofre com obesidade mórbida e busca ajuda para cirurgia bariátrica - Crédito: Divulgação

A são-carlense Ana Carolina Esteves, 30 anos, carinhosamente conhecida como Kakau passa por momentos de angústia. Porém, esperançosa, busca ajuda para poder ter qualidade de vida e para isso, busca a empatia de pessoas que possam ajudá-la a tornar seu sonho, uma realidade: uma cirurgia bariátrica.

Kaká reside na Grande Vila Prado. Já foi autônoma e é solteira. Portadora de obesidade mórbida, pesa hoje aproximadamente 260 quilos. O procedimento cirúrgico, que consiste na redução do estômago poderá fazer com que ela perca até 120 quilos e com isso poderá ter qualidade de vida. Realizar exercícios e ter uma vida própria.

Entretanto, a família não possui recursos financeiros e procura justamente o auxílio de pessoas que poderiam auxiliá-la em seu “sonho de princesa”. “Minha família já procurou a ajuda de alguns vereadores. Fomos até a Secretaria Municipal de Saúde e a informação que tivemos é que em São Carlos não é feita esta cirurgia (bariátrica). Mas também os diretores desta pasta não indicaram um local onde poderíamos ir para tentar conseguir o procedimento”, contou Kakau.

Simpática e esperançosa, a são-carlense enfatizou por várias vezes que não deseja dinheiro. Quer apenas uma luz para seu futuro. “Queria que alguém me ajuda nesta cirurgia. Só isso. Queria viver feliz e poder sorrir todos os dias”, disse ao São Carlos Agora. “Queria que alguém pudesse me ajudar em São Carlos ou região”, complementou.

Quem puder ajudar, basta entrar em contato pelos fones 16 99643-8857 (Gislaine Braga) ou 16 99412-1960 (Kakau).

Um pouco de Kakau

Durante aproximadamente 30 minutos, Kakau conversou com a reportagem e disse que desde a infância sofre com a obesidade. “Sempre fui acima do peso. É um problema genético”, disse, salientando que sempre teve alimentação controlada e passada na maioria das vezes por nutricionistas. “Sempre tive aconselhamentos médicos. Tomava até medicamentos. Mas sem sucesso”, contou.

Kakau disse que hoje anda com dificuldades e não sai de casa para nada. O banho é com a ajuda de familiares.

Ela afirmou sofre com depressão e adquiriu ao longo dos anos, bronquite, asma e tem arritmia. “Tudo causada pela obesidade mórbida”, revelou. Tem ainda uma hérnia inflamada e não pode ser operada e corre risco de vida.

Kakau contou ainda que em seu corpo saem feridas nas dobras devido a gordura. “Formam-se feridas e muitas inflamam. O desconforto é grande, mas minha esperança é maior e com a ajuda de Deus e das pessoas, sei que poderei realizar meu sonho e conseguir essa cirurgia”, finalizou, esperançosa.

