São-carlense para a integrar o Hospital de Amor

Em Barretos, momento em que Aidar é oficializado membro do Hospital de Amor - Crédito: Divulgação

Um encontro realizado no Departamento de Captação de Recursos do Hospital em Barretos, na tarde de segunda-feira, 16, oficializou a função do são-carlense Rykoff Aidar como coordenador da instituição de saúde em São Carlos.

O trabalho que envolve o setor agropecuário visa angariar fundos para milhares de pessoas com câncer de todo Brasil e que são atendidas gratuitamente pelo hospital, através de ações sociais.

Acompanhado do vereador Cesinha Maranho, o encontro contou com a presença do analista geral do departamento, Jood Wood e do gerente do hospital, Luiz Antônio Zardini, que há 28 anos desenvolveu o projeto de captação na entidade, liderada pelo pecuarista e empresário Henrique Prata.

“São 6,5 mil novos atendimentos todo dia em um dos maiores centros de pesquisa, atendimento e prevenção de câncer do mundo, ajudaremos e retribuiremos toda ajuda que o hospital faz pelos pacientes de São Carlos com nosso trabalho”, afirmou Aidar.

Após apresentar todo complexo para Aidar e Maranho, Zardini comemorou o novo reforço. “Estudei em São Carlos na minha formação como padre e de lá tenho boas lembranças e agora um novo aliado, que Deus abençoe esta união”, afirmou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também