São-carlense Marcela Baena é eleita 1ª Princesa no Miss São Paulo Infantojuvenil 2025

Marcela Baena é eleita 1ª Princesa no Miss São Paulo - Crédito: arquivo pessoal

A são-carlense Marcela Baena, de 9 anos, foi eleita 1ª Princesa no concurso Miss São Paulo Infantojuvenil 2025, realizado na tarde deste domingo (18), no Teatro Municipal Santos Dumont, em São Caetano do Sul (SP).

Marcela disputou cinco categorias, entre elas Miss Simpatia, Miss Fotogênica e Miss Princesa, conquistando destaque ao ser eleita 1ª Princesa da edição. Com esse resultado, ela está apta a participar do Miss Brasil Infantojuvenil.

Natural de São Carlos, Marcela já coleciona títulos importantes: foi eleita Miss São Carlos Infantojuvenil 2024 e Miss Ribeirão Preto Infantojuvenil 2024, consolidando sua trajetória de sucesso nos concursos de beleza. Além disso, ficou em 1º lugar no Miss Infantojuvenil de Campinas.

Filha de Marcelo Henrique Baena e Priscila Cristiane Gabriel Baena, ela também é influencer, participa de campanhas publicitárias para lojas e marcas, é figurante da novela “Caverna Encantada”, exibida pelo SBT, e atua como apresentadora mirim na CRC TV, de Ribeirão Preto.

Nos últimos dias, autoridades de São Carlos como o prefeito Netto Donato, o vice-prefeito Roselei Françoso, o presidente da Câmara, vereador Lucão Fernandes, e o vereador Paulo Vieira parabenizaram Marcela pela conquista, destacando o orgulho que ela representa para a cidade.

Criado em 2008 por Ivete Pina e Irany Rosolini (in memoriam), o Miss São Paulo Infantojuvenil tem como objetivo estimular o crescimento pessoal das candidatas, promovendo valores como convivência, cultura, comunicação e competição justa.

