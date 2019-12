São-carlense mantém tradição e monta presépio na garagem de sua casa

Crédito: Marcos Escrivani

No dia 12 de outubro deste ano, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, aos 56 anos e com graves enfermidades, Edison José Dono faleceu e deixou a esposa a funcionária pública Aparecida Donizete Conti, 63 anos e o filho, o estoquista Vinícius Henrique Dono, 28 anos.

O passamento de Edison causou consternação aos familiares e muita tristeza. Mas deu forças a Vinícius para manter a tradição e montar na garagem de sua casa, na rua Natalino Mastro Francisco, 1093, no Boa Vista 1, um presépio com muitas luzes, uma manjedoura, com o Menino Jesus, José e Maria, e os reis magos. Passeios em grama, uma estrela, um monjolo e uma árvore de Natal. Além de centenas de luzes.

Este ano, a montagem do presépio teve um motivo especial. “Mantive uma tradição de 12 anos e foi para homenagear meu pai que está no céu. Ele partiu com muitos problemas de saúde e descansa ao lado do Senhor”, refletiu Vinícius.

RENOVAÇÃO DA FÉ

Vinícius normalmente monta o presépio nos últimos dias de novembro e desmonta no dia 6 de janeiro, Dia de Reis. Para ele, o período é uma renovação da fé em Cristo. A cada ano acrescenta uma novidade (este ano foi uma grande estrela sobre a manjedoura e a grama sintética).

“O presépio é tradição da família e quando chega o final do ano, a gente fica incentivado a montar”, disse, salientando que fez a montagem de presépios na casa de três amigos. “Foi um presente que fiz. Um a cada ano”, emendou.

COMO COMEÇOU

Com apenas 16 anos, incentivado pelo padrinho Benedito Simões, que deu o monjolo e um amigo que forneceu as imagens, Vinícius montou pela primeira vez o presépio na garagem de sua casa. “Sigo os ensinamentos na igreja e coloco a imagem de Cristo somente no dia 24 de cada ano. Quando paro e observo o presépio pronto, admiro como um todo e me lembro da história de Jesus. Traz paz, alegria e mais diálogo entre as pessoas”, opinou.

