São-carlense luta para montar casa de apoio em Barretos para pacientes com câncer

Evitar desgaste físico, emocional, psicológico e, principalmente, financeiro. Poder ter uma casa para repousar enquanto espera consultas, exames ou até mesmo tratamento através de quimioterapia e radioterapia.

Esta é a meta do motoboy Rafael Marino, 37 anos. Casado com Ana Paula e pai de Rafaelli e Bianca, ele teve a iniciativa de elaborar uma petição pública virtual (https://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR111295) e busca pelo menos cinco mil assinaturas para protocolar no Ministério Público, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal para que aproximadamente 300 são-carlenses acometidos com câncer tenham em Barretos uma casa para descansar enquanto aguardam o devido tratamento no Hospital de Amor.

“Hoje estamos no meio do caminho”, disse Rafael. “2.550 pessoas já assinaram e esperamos que possamos completar este abaixo assinado virtual o quanto antes”, disse, salientando que o custo com aluguel, água, energia, internet seria aproximadamente R$ 5 mil.

Rafael disse que, por lei, a Prefeitura Municipal não pode ter esse tipo de gasto fora do município. Contudo disse que há possibilidade de achar brechas e ter este gasto pela saúde de pessoas. “É por uma boa causa”, garantiu.

Em entrevista ao São Carlos Agora o idealizador da petição pública pontuou os motivos da iniciativa. “Quem está com esta enfermidade passa por constrangimentos e privações. Alguns pacientes são obrigados a ficar a semana inteira em Barretos e têm dificuldades com hospedagens. São consultas, exames, além de tratamento por rádio e quimioterapia. Sei de casos que pessoas acometidas pelo câncer viajam diariamente. É uma rotina de 400 quilômetros na estrada (ida e volta). Inclui-se a isso o cansaço físico e emocional. Stress psicológico e efeitos colaterais do tratamento. É um sofrimento intenso e uma casa em Barretos traria, no mínimo, conforto, segurança e dignidade para quem luta pela vida”, comentou.

A MOTIVAÇÃO

Indagado pela reportagem do SCA sobre os motivos que o levaram a realizar a petição pública, Rafael disse que é coordenador do Hospital de Amor (referência no tratamento do câncer em toda América Latina) e em São Carlos toma conta dos cofrinhos depositados em estabelecimentos comerciais onde obtém recursos para a instituição de saúde, além de campanhas solidárias onde arrecada alimentos.

Paralelamente disse que sua mãe, Edvane (63 anos) contraiu câncer de mama e há três anos faz tratamento no hospital. “Graças a Deus ela está curada. Faltam mais dois anos para que se complete o tratamento. Lá ela é super bem tratada”, disse.

Entretanto, o motoboy disse que, nos últimos três anos, paralelamente, ele e a esposa perderam sete parentes, vitimados pela letalidade da doença. “Nenhum deles teve a chance de se tratar em Barretos. Foram tios, tias, primos e primas. Nas mais variadas idades e tipos de câncer. Isso fez com que eu idealizasse esta petição e espero que a meta seja alcançada”, afirmou.

Rafael enfatizou que irá lutar até o fim para que isso aconteça e fez questão de dizer que a casa em questão seria para levar são-carlenses que estão em tratamento em Barretos. Seria um acolhimento digno. Hoje, 300 são-carlenses recebem atendimento no Hospital de Amor”, finalizou.

