SÃ£o-carlense luta contra a leucemia e precisa de doadores de sangue

Cláudio Roberto da Silva Júnior, 42 anos, morador de São Carlos, encontra-se internado na UTI do Hemonúcleo de Araraquara desde a semana passada, após ser diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda. O tratamento de Cláudio, no entanto, ainda não pôde ser iniciado devido ao baixo estoque de insumos críticos na instituição.

A situação é considerada crítica, pois o Hemonúcleo tem precisado priorizar pacientes de acordo com a urgência, em virtude da escassez de doações. Para que Cláudio possa receber o tratamento necessário, é imprescindível a realização de transfusões de plaquetas – procedimento que depende diretamente das doações de sangue.

Diante desse cenário, a família do paciente, faz um apelo urgente para doação de sangue

independentemente do seu tipo sanguíneo.



O telefone do Hemonúcleo de Araraquara é 16 3301-6102 ou agendamento pelo link https://hn.fcfar.unesp.br/araraquara

