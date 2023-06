Jovem de 21 anos com esquizofrenia grave aguarda internação em hospital psiquiátrico

Por ter surtos diários, jovem com esquizofrenia está amarrado, mas tem vaga em hospital psiquiátrico: aguarda carta de internação compulsória - Crédito: Arquivo Pessoal

O jovem são-carlense Marcelo P. Francisco, 21 anos, que possui esquizofrenia grave e diariamente tem ataques psicóticos, aguarda internação no Hospital Psiquiátrico Espírita Cairbar Schutel, localizado em Araraquara.

Ele já tem vaga assegurada e aguarda somente uma carta de internação compulsória que deverá ser emitida pelo promotor e por um juiz de São Carlos. A princípio, o pedido estaria em “uma fila de espera”.

Marcelo possui documentação necessária emitida pela Santa Casa, onde está internado há 20 dias em isolamento, atestado psiquiátrico, bem como relatório médico e pedido de internação compulsória judicial. A informação foi passada pela voluntária Daniele Janaudis em entrevista ao São Carlos Agora na noite desta quarta-feira, 21.

A situação de Marcelo, segundo ela, é urgente, já que necessita ficar amarrado em uma cama em isolamento na Santa Casa, pois é agressivo e não tem como mais esperar. “Ele tem ferimentos graves nas mãos e nos pés, com aspectos escuros. Pode causar gangrena e até amputação”, disse, preocupada.

HISTÓRIA TRISTE

Daniele disse que Marcelo reside no São Carlos 8 com a família e conheceu a sua situação após um caso envolvendo o jovem que foi espancado após jogar pedras em vidros de veículos no bairro onde reside. Várias pessoas bateram no jovem, pois não sabiam que era uma questão de grave doença. De tanto apanhar, chegou a ficar internado.

Após tomar conhecimento do caso, disse que entrou em contato com a família e conseguiu resgatá-lo, um dia em que fez muito frio na cidade. Durante a noite, buscou abrigo junto aos seus familiares.

“Ele dormia em uma mata e em um latão de lixo. Se alimentava de comida estragada e até fezes. Naquele dia, quando fui até sua casa, com ajuda de populares que me avisaram, contatei o Samu e a representante Carmem Pereira, da Secretaria Municipal de Saúde. Fomos até lá, resgatamos o Marcelo e conseguimos interna-lo na Santa Casa no dia 2 de junho. Porém ele está amarrado e isolado, pois é muito agressivo”, disse, salientando que nesta quinta-feira, completa 20 dias de internação.

Neste período, Daniele com a ajuda de várias pessoas e da Santa Casa conseguiu a documentação necessária para a internação de Marcelo, que já tem um leito assegurado no hospital psiquiátrico de Araraquara. Porém, espera a carta compulsória judicial.

Preocupada e apreensiva, Daniele elaborou um texto onde suplica que a sua reivindicação, bem como da família de Marcelo, seja atendida. Abaixo, a íntegra do pedido da voluntária:

“Marcelo está internado desde o dia 02/06/2023 na Santa Casa de São Carlos.

Todos esses dias, ele está amarrado com lençol e ataduras, muito agressivo e precisa ficar contido. Está sendo medicado com o que a Santa Casa tem pra oferecer, já que lá não é um hospital que suporta esse tipo de tratamento.

Uma advogada voluntaria me procurou e fez os pedidos dos documentos que a Santa Casa precisava emitir. Ok documentos prontos.

Conseguimos uma audiência com o promotor Ok.

A irmã dele com bebezinho no colo compareceu, mas foi encaminhada para a Promotoria Pública. Precisa abrir outro processo e........ entrar na filaaaa........... Me perdoe por não conhecer sobre a justiça humana totalmente, nem os protocolos dela, mas qual o problema em emitir um documento tão importante pra uma pessoa que realmente precisa comprovadamente??? A advogada acabou deixando o caso.

Vou reabrir todas as publicações do Marcelo, até chegar em alguém que possa realmente resolver este e muitos outros casos de extrema urgência que temos na cidade e agora a busca aumentou. As famílias estão me procurando e posso ver o descaso com a população. Tem uma lista de pessoas totalmente arrebentadas em casa ou na rua.

Como vamos deixar as mãos e os pés amarrados tanto tempo?

Vamos pesquisar o que acontece com os membros da pessoa??

A primeira coisa é o sangue parar de circular no local.

Gangrena: Morte de um tecido do organismo. Na maioria dos casos é causada por ausência de fluxo sanguíneo ou infecção. Pode levar à amputação do local acometido.

Essa é só uma das questões que vou levantar para não deixar o texto muito longo.

Segue a baixo de como estão as mãos e as axilas dele. O pé ele não deixou descobrir por que estava com frio. As fotos e um vídeo que fiz com ele logo depois de ser medicado, ele estava calmo e eu queria ver ele sorrindo, sem aquela cara de atormentado”.

Leia Também