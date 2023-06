São-carlense candidata a Miss Teen Brasil busca ajuda para participar de concurso no Piauí

Beleza são-carlense: Victória Cristina é candidata ao Miss Tean Brasil - Crédito: Divulgação

A bela são-carlense Victória Cristina dos Santos, de apenas 17 anos, busca ajuda nas redes sociais para poder participar do Miss Teen Brasil, que será realizado de 26 de junho a 1º de julho, no Teatro 7 de Setembro, em Teresina, no Piauí.

Miss Teen São Paulo, Victória necessita de aproximadamente R$ 3 mil somente para a passagem de volta para sua casa. Parte dos recursos já conseguiu junto a parceiros (como na aquisição de traje de gala, vestidos, biquíni e passagem de ida). "É um sonho poder participar e como sou de família humilde, busco a ajuda de pessoas que possam se solidarizar e dar um apoio", disse a são-carlense.

Quem puder apoiar, pode entrar em contato pelo celular (WhatsApp) 16 98115-4570.

QUEM É?

Moradora no Cidade Aracy, Victória deu entrevista ao São Carlos Agora na noite desta quarta-feira, 21. Aluna no terceiro ano do Ensino Médio na Escola Estadual Dr. Álvaro Guião, já traçou suas metas: se tornar advogada criminalista e continuar paralelamente, a carreira nas passarelas brasileiras.

Indagada o motivo que a levou para o mundo da moda e das passarelas, Victória salientou que desde os seis anos de idade é apaixonada por fotos e vídeos.

"Com a ajuda da minha mãe (Cristiane) participei de vários concursos de beleza. O primeiro foi no Icib (São Carlos), quando ganhei em 2015 o concurso Garota Primavera/Verão. Fiz books de fotos, mantive contato com atores e até a chance de estar em uma novela no SBT. Mas tudo custa dinheiro e minha família não tem recursos financeiros", disse, em tom de lamento.

Em 2019 participou do Miss Pré Teen em São Carlos e ganhou. No ano seguinte, chegou até a semifinal do mesmo concurso. Porém. Não seu certo e Victória afirmou que "bateu um desânimo. "Parecia que eu não tinha potencial".

Para deixar a adolescente um pouco mais triste, no início de 2020 chegou a pandemia da Covid-19 e tudo parou até 2022. Gradativamente as atividades retornaram e em agosto aconteceu o Miss Teen São Paulo. Na capital paulista disputou com outras 200 candidatas de todo o interior do estado e venceu o concurso.

Com o título, passou a ser a representante do Estado de São Paulo na competição nacional que acontece em Teresina.

"Mas eu preciso de ajuda financeira. Minha família não possui os recursos necessários", comentou. "Espero que as pessoas se comovam com minha história e possa me dar esta força", emendou.

NÃO É SÓ BELEZA

Indagada o sentimento que carrega ao ter esta chance de disputar um título de beleza nacional, Victória não escondeu sua emoção.

"É uma gratidão enorme poder representar minha cidade e meu estado. Mas não é só beleza. Tem uma responsabilidade social por trás. Defender as causas sociais, as mulheres e os direitos dos cidadãos de bem. É lutar por tudo isso", disse. "Me sinto empoderada. Tenho fé e acredito em mim. Me sinto uma pessoa maravilhosa", finalizou.

