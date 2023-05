Garoto comemora aniversário e homenageia coletores da São Carlos Ambiental

SIGA O SCA NO

Murilo e seus heróis durante festa de aniversário: doses cavalares de empatia e carinho - Crédito: Divulgação

Um momento de pura empatia, de reconhecimento e de valorização de dezenas de trabalhadores que realizam diariamente a coleta de resíduos sólidos e são colaboradores na São Carlos Ambiental.

Desta forma foi o dia 28 de abril, sexta-feira, quando o pequeno Murilo Gallo completou 5 anos e fez uma festa que homenageou os coletores. Quatro funcionários da empresa marcaram presença no Buffet Crianfest, local da festa, cujo tema foi "Gari".

Filho do casal Tatiane Antonelli Sonchini Gallo e Israel Fernando Gallo, a família reside na rua Amadeu Amaral, na Vila Marcelino e em setembro de 2022, Murilo ganhou de presente uma roupa de gari, tal o amor e carinho que sentia pelos coletores.

"Ele ama os gari. Admira quando passam em frente de casa e espera pela coleta para falar "oi" para seus amigos. É assim que Murilo chama o pessoal da equipe. "Meus amigos". Quer ser um gari quando crescer e correr atrás do caminhão de coleta", disse a orgulhosa mãe. "É muito lindo e gratificante ver as crianças reconhecendo a importância deles. Enquanto tantos reverenciam heróis fictícios. Esse fofo valoriza heróis de verdade", emendou.

Desde que ganhou a roupa de gari, Tatiane disse que começou a pensar na festa e pediu que o motorista Fernando (que faz a coleta em seu bairro) fosse na confraternização. "Esse motorista, quando encontra meu filho, faz questão de cumprimenta-lo", disse.

Tudo combinado, além de Fernando, mais dois garis e um fiscal de coleta foram ao aniversário do pequeno e a caráter: vestidos com o uniforme da empresa.

Diante de tanto carinho, a reportagem questionou a São Carlos Ambiental sofre o reconhecimento de uma criança, a ponto de fazer de sua festa, o tema "Gari" como o principal destaque.

Em nota, a empresa disse que "a São Carlos Ambiental se alegra em participar da realização do sonho do pequeno Murilo. Agradecemos o carinho e admiração por esses heróis de verdade que com muita dedicação trabalham diariamente para contribuindo para nossa qualidade de vida e meio ambiente", finalizou.

