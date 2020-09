Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós realizará venda de marmitas

Crédito: Divulgação

O Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, localizado no Aracê de Santo Antônio, em São Carlos, realizará domingo, 13, a venda de marmitas no sistema de entrega drive thru, respeitando todas as medidas de prevenção contra o novo coronavírus.

A venda tem o objetivo de arrecadar fundos para manutenção do Santuário e o valor de cada unidade é de R$ 25,00, que serve até três pessoas. Também haverá a venda de bebidas a parte.

O cardápio será espaguete ao sugo, arroz, frango em pedaços, salada de legumes e farofa.

A entrega acontecerá das 11h às 13h e o padre Ricardo Alexandre convida as pessoas para participarem e colaborarem com o Santuário. “Estamos realizando essa ação para manter as despesas do Santuário. A porção separada serve três pessoas e gostaria de convidar a todos para prestigiar e colaborar”, comentou.

Quem quiser comprar a adesão antecipada pode entrar em contato pelos telefones: (16) 9 9720 1073 (Marilda); (11) 9 7192 7325 (Margareth); e (16) 9 9771 6235 (Giselda).

