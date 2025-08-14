(16) 99963-6036
Cidade

Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós celebra padroeira com programação especial no feriado

14 Ago 2025 - 07h20Por Jéssica C.R.
O Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, localizado no bairro Aracê de Santo Antônio, celebra nesta sexta-feira (15) o dia dedicado à sua padroeira. Há mais de 20 anos, o espaço é ponto de fé e devoção, recebendo visitantes de todo o município e região, com missas regulares aos sábados e domingos, sempre às 16h.

Para marcar a data, a igreja ficará aberta durante todo o dia e realizará três celebrações: às 9h30, dedicada às crianças; às 14h; e às 17h, presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz. Desde o dia 12, fiéis participam do tríduo preparatório, com missas diárias às 19h30.

Além das celebrações religiosas, o tradicional bolo da padroeira já está disponível para os visitantes.

Serviço
Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós
Av. Ovando Salvador Baio, s/n – Aracê de Santo Antônio – São Carlos (SP)
WhatsApp: (16) 4042-0200

