Santuário da Babilônia celebra a Padroeira do Brasil neste domingo

Crédito: Divulgação

Será realizada no próximo domingo, 12 de outubro, a tradicional Festa da Padroeira do Brasil no Santuário da Babilônia. O espaço estará aberto desde o sábado para acolher os peregrinos, com toda a estrutura e segurança necessárias.

No sábado, haverá missa às 19h. Já no domingo, a programação começa cedo, com missas às 6h e 8h, seguidas do terço cantado com as Comunidades Neocatecumenais. Às 9h30, ocorre a procissão com os andores, culminando na missa campal às 10h.

Durante todo o dia, os visitantes poderão aproveitar a praça de alimentação, a Costelaria Babilônia, a loja oficial do Santuário, playground para as crianças, além de doces e outras atrações.

As missas da tarde serão celebradas às 14h e 16h. Para facilitar o acesso, haverá transporte saindo de São Carlos, da antiga estação, nos seguintes horários: 5h30, 9h30, 13h30 e 15h30, com retorno do Santuário às 9h, 12h, 15h e 18h.

A história do Santuário

De acordo com relatos, em agosto de 1866, um incêndio devastou a mata da antiga fazenda. Na manhã seguinte, moradores notaram que apenas uma árvore permanecia intacta, com folhas verdes e um brilho intenso. Aos pés da árvore, foi encontrada uma imagem de Nossa Senhora da Conceição.

A partir desse acontecimento, muitos fiéis passaram a orar diante da imagem. Com o passar do tempo, foram construídas capelas e, posteriormente, o atual santuário.

Hoje, o local integra o Caminho da Fé da região. Além de abrigar a capela de batismo, o Santuário recebeu o título oficial concedido pela Diocese de São Carlos em 2017.

