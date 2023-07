Santa Felícia vai ganhar unidade do Restaurante Popular em agosto -

A nova unidade do Restaurante Popular, programa coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, será inaugurada no próximo dia 7 de agosto, às 11 horas, na rua José Quatrochi, Nº 40, no bairro Santa Felícia.

Ao todo serão mais de 500 marmitas entregues diariamente a população do Santa Angelina, Jardim Ipanema, Jardim São Carlos e demais bairros do grande Santa Felícia. O restaurante é aberto ao público, porém o objetivo é oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população em vulnerabilidade social.

A refeição custa R$ 1,00 para a população, mesmo valor cobrado nas outras unidades. Crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência não pagam. O horário também segue as demais unidades, no caso da Unidade do Santa Felícia onde será servido almoço, a retirada das marmitas será das 11h30 às 13h, de segunda a sexta-feira.

Todas as refeições servidas nas unidades dos restaurantes populares são preparadas na Cozinha Piloto, localizada na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento onde também acontece o recebimento, seleção e processamento dos alimentos, em sua maioria oriunda da agricultura familiar do próprio município.

As refeições são feitas diariamente, servidas frescas no mesmo dia do seu preparo, seguindo todas as normas sanitárias vigentes. Hoje são preparadas mais de 1.500 refeições por dia, para as três unidades, todas balanceadas e nutritivas. Nas datas comemorativas sempre são elaborados cardápios especiais. A partir do dia 7 de agosto a Cozinha passa a preparar mais 500 marmitas, totalizando 2.000 refeições/dia.

“A princípio o restaurante está instalado junto ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), a intenção futuramente é de mudar para um prédio maior, para que as pessoas possam se alimentar de forma presencial”, disse Paraná Filho, secretário de Agricultura e Abastecimento.

O custo de manutenção dos restaurantes populares ultrapassa R$ 5 milhões anuais. Além da aquisição dos produtos alimentícios, entram nos custos os aluguéis, contas de água e luz, manutenção de maquinários e a contratação da empresa terceirizada que fornece a mão de obra.

São Carlos conta com três restaurantes populares já em funcionamento: Unidade do São Carlos VIII (Rua José Nazari, esquina com a Rua Capitão Luiz Brandão), onde é servido almoço das 11h30 às 13h; unidade do Antenor Garcia (Rua Jaime Bruno, nº 55), com jantar das 18h às 19h30 e unidade do Cidade Aracy (Avenida Vicente Laurito, nº 68) que também serve jantar das 18h às 19h30. Na próxima semana começa a funcionar a unidade do Santa Felícia, servindo marmitex no almoço.

