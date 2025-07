Santa Eudóxia vai ganhar novo prédio para escola de educação infantil

O Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) “Dionísio da Silva”, em Santa Eudóxia, vai ganhar um novo prédio. No início da semana, a Prefeitura assinou o contrato com a empresa HS Lopes Construtora, vencedora da licitação para a construção do novo prédio escolar. O investimento é de aproximadamente R$ 3 milhões, com prazo de execução de 480 dias.

A nova unidade atenderá crianças de 0 a 3 anos, oferecendo um espaço mais amplo, seguro e acessível, substituindo o atual prédio inaugurado em 1986. A antiga sede será transformada em um centro de fisioterapia para idosos, ampliando o atendimento à população local.

Para o assessor especial do prefeito Netto Donato, João Muller, a obra representa mais do que uma construção. “Essa é uma conquista histórica para Santa Eudóxia. O novo CEMEI é fruto de uma demanda antiga da comunidade, especialmente dos moradores do Jardim Itararé, do assentamento da antiga Fepasa e do conjunto João Tavoni. Estamos falando de dignidade, de garantir às nossas crianças um espaço adequado para crescerem com qualidade e segurança”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, Lucas Leão, também destacou a importância do projeto. “A educação infantil é a base de tudo. Com essa nova estrutura, vamos oferecer um ambiente mais acolhedor, com acessibilidade e recursos pedagógicos atualizados”, disse.

O prefeito Netto Donato também saudou o vice-prefeito Roselei Françoso, que enquanto secretário de Educação, não mediu esforços para a conquista. “Guardamos um carinho especial pela população de Santa Eudóxia, que merece essa obra e, acima de tudo, reafirmamos o nosso compromisso com a Educação de São Carlos ao nos planejarmos para o início desse importante investimento para o distrito”, concluiu.

“Como secretário de Educação, lutei muito por esse novo CEMEI, por entender que nossas crianças precisam de um ambiente digno, seguro e que favoreça seu desenvolvimento integral. Hoje, como vice-prefeito, é uma alegria imensa ver essa conquista se concretizando. Isso mostra que, quando há compromisso e planejamento, os resultados chegam para quem mais precisa”, disse Roselei Françoso, vice-prefeito.

