Santa Eudóxia recebe a terceira etapa do recapeamento

Crédito: Divulgação

O distrito de Santa Eudóxia está recebendo desde a última segunda-feira, 14, novamente o serviço de recapeamento de vias. Nesta terceira etapa serão recuperados 12.500 metros quadrados de vias públicas, um investimento de R$ 500 mil com recursos do próprio município.

As ruas Floriano Peixoto, Rui Barbosa, Rafael Gianoti, Santa Eudóxia e parte da Coronel Joaquim Cintra e Cristóvão Martinelli são as vias que estão recebendo o serviço de recuperação do asfalto nesta etapa.

“A pedido do prefeito Airton Garcia o recape não vai parar. Estamos com processos distintos em andamento. Neste momento, além de Santa Eudóxia, estamos recuperando a avenida Getúlio Vargas, contrato referente aos R$ 14,9 milhões com crédito conquistado junto ao Desenvolve SP. Também já foram recuperadas as vias do Parque Fehr, Vila Isabel, Jardim São Paulo e as ruas Padre Teixeira e Campos Salles. Estamos avançando e atendendo regiões que ainda não tinham recebido o serviço”, ressalta o secretário de Governo, Netto Donato.

Já o secretário de Obras Públicas, João Muller, disse que finalizando essa terceira etapa o distrito vai ficar com 99,7% das ruas recuperadas. “Em 2018, na primeira gestão do prefeito Airton Garcia, o distrito de Santa Eudóxia recebeu investimento de R$ 152.028,96. Ano passado foram mais 18 quarteirões, totalizando 12.978,50 metros quadrados, outro investimento de R$ 492.761,12 com recursos do próprio município”, relembra Muller.

A Prefeitura de São Carlos conseguiu junto ao DER e também já foi realizado o recape da vicinal que liga Água Vermelha a Santa Eudóxia, um investimento de mais de R$ 16 milhões, que recuperou, ainda, a pedido da Prefeitura, a avenida Bela Cintra inteira em Água Vermelha.

O município também trabalha emendas parlamentares para a realização de recapeamento em outras regiões da cidade. Um dos contratos, no valor de R$ 2,07 milhões, com recursos de emendas dos deputados Celso Russomano (R$ 455 mil), Marcos Pereira (R$ 510 mil), R$ 238,8 mil de emenda de relatoria e R$ 870 mil de recursos próprios da Prefeitura vai atender os bairros Jockey Clube, Jardim Paulistano, Jardim Tangará e o condomínio de chácaras Val Paraíso.

