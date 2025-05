Santa Eudóxia ganhará novo espaço com a reinauguração do Centro Educacional e Cultural

Compartilhar no facebook

No contraturno escolar, os alunos participam de oficinas, aulas e jogos - Crédito: Divulgação

O distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos, realizará no próximo dia 25 de maio, às 9h, a reinauguração do Centro Educacional e Cultural "Tinho Leopoldino", antigo Museu de Pedra. A cerimônia é promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMEdu).

O espaço abriga as atividades do programa Vida Melhor (Provim), desenvolvido pelos Salesianos, que atende cerca de 100 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. No contraturno escolar, os alunos participam de oficinas, aulas e jogos, em um ambiente que promove aprendizado, inclusão e desenvolvimento social.

Para Alice Meirelles Mucheroni, supervisora da unidade, o momento é de celebração para a comunidade. “Estamos muito felizes em reinaugurar este espaço, que agora se consolida como um centro de aprendizado e cultura em Santa Eudóxia. A data também é especial por coincidir com a tradicional festa dos padroeiros da comunidade”, afirmou.

O centro funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h15 às 16h45. As inscrições podem ser feitas presencialmente ou pelos telefones (16) 2310-1037 e (16) 99619-5102. O contato por e-mail é: cec.tinholeopoldino@educacao.saocarlos.sp.gov.br.

“Essa reabertura reafirma nosso compromisso com um futuro mais justo e promissor para toda a comunidade. Convidamos todos a participarem deste momento especial”, concluiu Alice.

