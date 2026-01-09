Santa Casa ultrapassa 160 atendimentos e fortalece Ambulatório da Dor em 2025; veja como agendar

Com foco no cuidado integral de pacientes que convivem com dores persistentes há mais de três meses, a Santa Casa de São Carlos consolidou, em 2025, o Ambulatório da Dor como um serviço especializado e estratégico para a saúde da população. Desde o início das atividades, em abril do ano passado, a unidade já ultrapassou a marca de 160 atendimentos, evidenciando a crescente demanda por tratamento qualificado da dor crônica.

O serviço atende pacientes encaminhados pela rede pública de saúde e também por médicos de outras especialidades, quando há dificuldade no controle da dor. O cuidado é direcionado tanto a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto a pacientes de convênios, com acompanhamento clínico contínuo e, quando indicado, procedimentos minimamente invasivos.

Segundo a médica Natália Consuelo, responsável pelos atendimentos e procedimentos do ambulatório, o impacto do serviço vai além do alívio físico.“Aliviar a dor é devolver qualidade de vida. É devolver movimento, independência e esperança. Nosso trabalho é fazer com que o paciente volte a ter o comando da própria vida, e não mais a dor decidindo por ele.”

Ao longo de 2025, a Santa Casa estruturou o Ambulatório da Dor com a definição de fluxos assistenciais, protocolos clínicos e integração com a rede municipal de saúde, criando bases sólidas para a ampliação do atendimento e o aprimoramento contínuo das práticas assistenciais.

Para o provedor da instituição, Antonio Valerio Morillas Junior, os resultados do primeiro ano confirmam a maturidade do serviço.“O Ambulatório da Dor foi pensado para atender uma necessidade real da população. Os números de 2025 mostram que a Santa Casa está estruturada e preparada para avançar, ampliando o acesso e qualificando ainda mais o cuidado prestado.”

Como agendar atendimento no Ambulatório da Dor da Santa Casa

1. Avaliação médica

O paciente deve passar por consulta em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

2. Encaminhamento

Identificada a dor crônica, o médico emite o encaminhamento.

3. Agendamento

Com o encaminhamento, o paciente deve procurar a Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo agendamento da consulta.

4. Atendimento na Santa Casa

As consultas são realizadas no Ambulatório de Especialidades I da Santa Casa de São Carlos, localizado na Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, nº 573, Jardim Pureza.

Leia Também