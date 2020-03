Santa Casa suspende atendimento nos ambulatórios

Crédito: Divulgação

Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde para contenção do COVID-19, a Santa Casa adotou algumas medidas restritivas para evitar a concentração de pessoas no hospital, visando preservar a saúde dos pacientes, acompanhantes e conter a transmissão do vírus.

Os agendamentos de novos pacientes nos ambulatórios de Ortopedia, Especialidades, Oftalmologia e Fotodinâmica vão ser cancelados a partir do dia 19 de março.

E os retornos também vão ser cancelados. Só vão acontecer em casos especiais, em que o médico avalie a necessidade dessa consulta.

