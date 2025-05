Santa Casa será um ponto para vacinação contra a Influenza

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins, destaca a importância da parceria: “Contar com a Santa Casa como ponto de apoio amplia o alcance da campanha e facilita o acesso da população à vacina. Essa parceria fortalece a rede de proteção contra a gripe e demonstra a importância da união entre as instituições em prol da saúde coletiva.”

Em 2025, a vacina influenza passa a fazer parte do calendário de vacinação da criança de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e idosos a partir de 60 anos. Além disso, a vacinação ocorrerá como estratégia especial para puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, dos correios, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e pessoas em situação de rua.

A imunização ocorrerá das 7h às 16h, no setor da antiga Endoscopia – com acesso pela entrada lateral externa da Santa Casa, localizada na Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, nº 573. Para receber a dose, é obrigatória a apresentação de um documento de identificação com foto.

A iniciativa faz parte das ações preventivas da instituição, reforçando o compromisso com a saúde coletiva e a proteção contra o vírus da gripe.

“Nosso compromisso vai além do atendimento hospitalar. Abrir as portas da Santa Casa para a campanha de vacinação contra a Influenza é mais uma forma de colaborar com a saúde pública e contribuir para a proteção de todos. Acreditamos que a prevenção é essencial para uma sociedade mais saudável”, conclui o provedor Antonio Valerio Morillas Junior.

A Santa Casa de São Carlos participa, de 06 a 09 de maio, da Campanha de Vacinação contra a Influenza. Em parceria com a Secretaria de Saúde de São Carlos/Departamento de Vigilância em Saúde, a população poderá contar com um ponto de imunização nas dependências da instituição.