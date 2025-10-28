Santa Casa registra recorde de cirurgias em um único dia

A Santa Casa de São Carlos alcançou um novo recorde de atendimento cirúrgico nesta terça-feira (28), ao realizar 45 procedimentos entre urgências e eletivas — um número que demonstra o esforço contínuo das equipes médicas e assistenciais para ampliar o acesso à saúde na cidade e região.

Ao longo do dia, foram executadas cirurgias de diversas especialidades, incluindo otorrinolaringologia, ortopedia, tratamento de hérnias e oncologia. Pacientes do SUS chegam ao hospital por meio de encaminhamentos da rede pública, o que garante segurança, organização e agilidade no processo cirúrgico.

Além disso, a agenda contemplou procedimentos de cirurgia geral, cirurgias oncológicas de alta complexidade, ortopédicas eletivas — além dos casos de trauma — e confecção de fístulas para pacientes renais crônicos que realizam hemodiálise.

Crescimento expressivo em 2025

O desempenho registrado no dia acompanha a crescente produtividade da instituição. De janeiro a setembro de 2024, foram realizadas mais de 7,6 mil cirurgias na Santa Casa. No mesmo período deste ano, o número já ultrapassou 8,2 mil procedimentos, o que representa um crescimento de 7,6%. A média atual é de 30 cirurgias por dia.

Dedicação das equipes

A coordenadora do Centro de Triagem e Agendamento de Cirurgias, Michelle Freire, destaca o empenho dos profissionais no enfrentamento das filas de espera:“Temos trabalhado com muita dedicação para agilizar os atendimentos e reduzir as filas, especialmente nas cirurgias eletivas. A equipe de otorrino, por exemplo, tem operado quase todos os dias, demonstrando um esforço incansável para atender a população com qualidade e eficiência”, afirmou.

O coordenador médico do Centro Cirúrgico, Dr. Rafael Izar, reforça o compromisso com a segurança assistencial:“Atendemos pacientes de convênios e do SUS, de diferentes faixas etárias, e muitas cirurgias tiveram alta no mesmo dia. Isso só é possível graças ao empenho de toda a equipe, que trabalha de forma coordenada para garantir segurança e eficiência em cada procedimento”, disse.

Referência regional

Para o provedor Antônio Valério Morillas Junior, o novo recorde reafirma o protagonismo da Santa Casa no atendimento em alta complexidade:“Esse resultado é fruto do empenho coletivo entre médicos, enfermeiros, técnicos e equipes de apoio que atuam com dedicação e comprometimento. Trabalhamos para ampliar a capacidade de atendimento e garantir que cada paciente receba o cuidado que merece. A Santa Casa segue avançando com planejamento e eficiência”, declarou.

Leia Também