Santa Casa registra falta de 36,5% dos pacientes para avaliações pré-cirúrgicas de catarata

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos registrou 36,5% de abstenção no mutirão de avaliações pré-cirúrgicas de catarata realizado na sexta-feira, 7, sábado, 8 e domingo, 9.

Ao todo, eram esperadas 1,2 mil pessoas, mas apenas 761 compareceram às consultas. “O absenteísmo desse mutirão foi impactante, pois esperávamos uma população de 1200 pacientes. É importante também que os pacientes cheguem no horário agendado. No primeiro dia tivemos muitas pessoas que vieram mais cedo, mas como temos muitos atendimentos não conseguimos acomodar a todos”, disse a Coordenadora de Regulação, Controle e Análise, Talita Benedito.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Jôra Porfírio, as pessoas que estavam agendadas para realizar a avaliação no mutirão do último fim de semana e não compareceram devem entrar em contato com o setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, através do telefone (16) 3362-1350, para reagendar a avaliação pré-cirúrgica.

De acordo com o oftalmologista da Santa Casa responsável por uma parte dos mutirões de catarata, Dr. Rafael Krasouski, essa avaliação prévia é fundamental para qualquer procedimento cirúrgico. “É neste momento que o médico vai verificar se a catarata é o grande problema e também se não tem outras patologias associadas. É importantíssimo saber antes da cirurgia se não tem uma alteração da retina, do nervo óptico, da pressão do olho. Tudo isso é checado nesta consulta”, disse.

O médico também explicou que o procedimento cirúrgico da catarata consiste na retirada do cristalino, uma lente natural que temos dentro do olho e fica embaçada com o tempo. “É isso que nós chamamos de catarata, o cristalino que ficou opaco. Na cirurgia nós vamos retirar o cristalino e no lugar implantar uma lente artificial, dentro do olho, que vai fazer o papel que era do cristalino saudável. É assim que se reestabelece a visão”, afirmou.

MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA

Inicialmente contratada pela Prefeitura de São Carlos para realizar 50 cirurgias de catarata por mês, a Santa Casa já realizou, de janeiro até o dia 10 de julho, 301 cirurgias.

Com o objetivo de zerar a fila de pacientes, a Prefeitura fez um segundo contrato com o hospital para realização de 1,2 mil consultas e cirurgias através de mutirões.

Desta forma, com esses mutirões de avaliações pré-cirúrgicas que estão sendo realizados, a expectativa é que até o final de julho cerca de 800 pacientes sejam operados. “Os pacientes que precisam operar a catarata e não foram chamados nesse mutirão ou não conseguiram vir, devem ser convocados para realizarem o procedimento já nos próximos mutirões, ainda neste mês”, explicou a Coordenadora de Regulação, Controle e Análise, Talita Benedito.

O provedor Antônio Valério Morillas Júnior agradeceu a Prefeitura de São Carlos e a Secretaria Municipal de Saúde pela parceria e reforçou o pedido para que as pessoas não faltem nos mutirões. “Queria solicitar que a população que tenha consulta para catarata venha nessas avaliações que estão sendo realizadas na Santa Casa, para que possamos finalizar esse processo e iniciar as cirurgias”, disse.

Leia Também