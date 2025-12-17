(16) 99963-6036
Santa Casa registra centenas de pertences esquecidos por pacientes e acompanhantes em 2025

17 Dez 2025 - 15h32Por Da redação
A Santa Casa de São Carlos alerta pacientes e acompanhantes sobre a grande quantidade de documentos e objetos pessoais esquecidos nas dependências do hospital. Os itens mais comuns são documentos, como RG, certidão de nascimento e carteira de habilitação, além de relógios, carteiras e óculos de grau.

Somente ao longo de 2025, foram contabilizados, em média, entre 300 e 400 pertences deixados por pacientes e acompanhantes. Diante desse número expressivo, a instituição reforça a importância de que as pessoas façam a conferência de seus documentos e objetos pessoais ao deixarem o hospital.

A Santa Casa mantém os pertences encontrados devidamente guardados por um período médio de até seis meses. Antes desse prazo, a equipe realiza tentativas de contato com os proprietários, utilizando os dados cadastrais do paciente ou do acompanhante, para informar sobre a localização dos itens, especialmente quando há documentos identificáveis.

Ao perceber a falta de algum documento ou objeto pessoal, a orientação é procurar a Supervisão de Internação, localizada no SMU (Serviço Médico de Urgência). Caso a ausência seja notada posteriormente, já em casa, também é possível entrar em contato com a instituição pelos telefones (16) 3509-1137 ou (16) 3509-1100.

