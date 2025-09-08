Santa Casa reforça em Brasília tratativas para criação da Faculdade de Medicina

Nesta última semana, o provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valerio Morillas Junior, acompanhado do assessor de Relações Institucionais e Governamentais, Marcos Daniel, do diretor da UNICEP, Marcelo Lourenço, e do ex-prefeito de São Carlos, Newton Lima, esteve em Brasília para tratar de assuntos relacionados à criação da Faculdade de Medicina.

O grupo foi recebido pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Dr. Adriano Massuda, em uma reunião produtiva que reforçou as expectativas positivas para o projeto. “Fomos muito bem recebidos e saímos da reunião otimistas quanto aos próximos passos. Agradecemos a atenção do Ministério e esperamos que em breve possamos avançar em nossos pleitos”, destacou Antonio Valerio, provedor da Santa Casa.

O provedor aproveitou a oportunidade para agradecer ao secretário Massuda e ao ministro Alexandre Padilha pelos R$ 10 milhões destinados à aquisição do equipamento acelerador linear. Na ocasião, também convidou o ministro da Saúde, que já foi professor e lecionou no IEP (Instituto de Ensino e Pesquisa) da Santa Casa, para visitar a instituição. “A presença do ministro Padilha reforça a parceria histórica com nossa instituição e a importância do investimento em tecnologia para a saúde da região”, acrescentou.

Marcelo Lourenço, diretor da UNICEP, destacou a importância do encontro: “A reunião em Brasília foi fundamental para alinhar as estratégias e reforçar a parceria entre a Santa Casa e a UNICEP. Estamos otimistas com os próximos passos e confiantes de que a criação da Faculdade de Medicina trará enormes benefícios para a formação de profissionais de saúde na região.”

Marcos Daniel, assessor de Relações Institucionais e Governamentais da Santa Casa, também reforçou a importância do diálogo com as autoridades: “Essa reunião foi fundamental para apresentarmos nossas demandas de forma clara e estratégica. A proximidade com o Ministério da Saúde é essencial para que nossos projetos avancem.”

Durante o encontro, os representantes discutiram os pontos estratégicos para a implantação da Faculdade de Medicina, recebendo informações detalhadas sobre procedimentos e encaminhamentos junto ao Ministério da Saúde.

