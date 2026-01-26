Santa Casa recebe visita do Deputado Federal Marcos Pereira

Na sexta-feira (23), a Santa Casa de São Carlos recebeu a visita do Deputado Federal Marcos Pereira. O parlamentar foi recebido pelo vice-provedor Aldomiro Pedrino, que representou o provedor Antonio Valério Morillas Junior, além do diretor administrativo e financeiro Danilo Carvalho Oliveira, da gerente de Relações Institucionais Ariellen Guimarães, do assessor de Relações Institucionais e Governamentais Marcos Daniel, e dos mesários Omar Casale, Luis Carlos Trevelin e Silvio Coelho.

Durante a visita, foi entregue ao deputado um ofício da Santa Casa solicitando apoio para a aquisição de 10 cardioversores, no valor total de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Os equipamentos são fundamentais no atendimento de emergências cardíacas, já que a reanimação cardiopulmonar é uma resposta sequencial e organizada diante da parada cardíaca. O cardioversor permite a detecção do ritmo e da frequência cardíaca, além de fornecer terapias elétricas essenciais para a reversão do quadro clínico.

Na oportunidade, o Deputado Federal Marcos Pereira também recebeu a placa “Amigo da Santa Casa”, em reconhecimento ao apoio e à atenção dispensada à instituição. A homenagem foi entregue pelo vice-provedor Aldomiro Pedrino, pelos mesários e pelo assessor Marcos Daniel.

De acordo com o vice-provedor Aldomiro Pedrino, a visita reforça a importância do diálogo com representantes públicos. “A Santa Casa é uma instituição que atende toda a região e depende de apoio para seguir avançando. A visita do deputado e a entrega deste ofício representam um passo importante para o fortalecimento do atendimento prestado à população”, destacou.

O Deputado Federal Marcos Pereira ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pela Santa Casa. “É fundamental conhecer de perto a realidade das instituições de saúde. Temos alguns recursos já destinados para a realização de exames e cirurgias, e entendemos a necessidade de novos recursos para a saúde. A Santa Casa de São Carlos realiza um trabalho essencial, e vamos analisar com atenção a demanda apresentada, buscando contribuir dentro das possibilidades para o fortalecimento do atendimento", afirmou.

Também participaram da visita os vereadores Bruno Zancheta e Elton Carvalho, o secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesporto de São Carlos, Rafael Almeida, o prefeito de Descalvado, Luis Guilherme Panone, e a presidente da Câmara Municipal de Descalvado, Dra. Vanisse Rodrigues Gonçalves.

