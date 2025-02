Santa Casa recebe secretário de Saúde e apresenta novo Centro de Oncologia

Durante a visita, a comitiva da Secretaria Municipal de Saúde percorreu diversas áreas da instituição e conheceu o prédio que abrigará o novo Centro de Oncologia. Com uma área construída de 754,3 metros quadrados, o espaço contará com oito consultórios para atendimento de oncologistas e outros especialistas, equipe multidisciplinar, espaço para curativos e cuidados com ostomias, além da proximidade estratégica com os setores de quimioterapia e radioterapia. A centralização desses serviços permitirá um atendimento integral aos pacientes, desde o diagnóstico até o tratamento completo.

Para o vice-diretor técnico da Santa Casa, Dr. Flavio Guimarães, o novo Centro de Oncologia representa um avanço significativo para o atendimento oncológico na região. "Estamos criando um ambiente estruturado, moderno e humanizado, onde os pacientes terão acesso a um atendimento completo e integrado. O câncer exige um suporte contínuo e, com essa nova estrutura, poderemos oferecer um cuidado ainda mais eficiente e acolhedor para quem precisa."

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, destacou a importância da visita do secretário municipal de Saúde e sua equipe. "A parceria com a Secretaria Municipal de Saúde é fundamental para garantirmos cada vez mais qualidade e eficiência no atendimento à população. Ficamos felizes em apresentar o novo Centro de Oncologia, um projeto que representa um grande avanço para a cidade e região, e para os pacientes que enfrentam o câncer. Seguimos trabalhando para oferecer sempre o melhor cuidado à nossa população."

Vale destacar que a realização do novo Centro de Oncologia foi possível graças à união de esforços entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de São Carlos. Por intermédio da vereadora Cidinha do Oncológico, do deputado Mauricio Neves e do então secretário de Governo, Netto Donato, foram investidos mais de 3 milhões de reais na construção.

Nesta quinta-feira (13), o provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valério Morillas Junior, o diretor técnico, Dr. Roberto Muniz Junior, e o vice-diretor técnico, Dr. Flavio Guimarães, receberam o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, acompanhado do diretor do Departamento de Gestão da Atenção Especializada, Thiago Luís Campione Barbosa, e do secretário-adjunto, Wander Bonelli.