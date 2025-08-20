Santa Casa recebe R$ 10,2 milhões para novo acelerador linear

A Santa Casa de São Carlos recebeu, na terça-feira (19), R$ 10,2 milhões do Ministério da Saúde para a compra de um acelerador linear de última geração destinado ao serviço de radioterapia. Com o processo licitatório já concluído, a instituição segue agora para a etapa de importação e instalação do equipamento, reforçando a assistência oncológica para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em São Carlos e região.

O recurso corresponde à conquista obtida em dezembro de 2024, quando a instituição foi contemplada pelo Governo Federal com o equipamento, que é um dos mais modernos no combate ao câncer, utilizado para realizar radioterapia de forma precisa e segura, atingindo exclusivamente as células tumorais e preservando os tecidos saudáveis ao redor.

Esse resultado foi possível graças ao apoio do ex-prefeito de São Carlos, Newton Lima, do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, o investimento representa mais do que uma conquista institucional: “Não é apenas a Santa Casa que ganha, mas sim toda a população que terá acesso às sessões mais rápidas e precisas, com redução de efeitos colaterais e aumento de conforto. Tudo isso, mais perto de casa.", destacou.

O radio-oncologista e diretor do Serviço de Radioterapia, Dr. Flávio Guimarães, explica que a nova plataforma tecnológica permitirá o uso de tratamentos avançados que utilizam imagens para garantir que a radiação atinja o alvo com maior precisão e segurança.

O aparelho inclui técnicas como IMRT e RapidArc (VMAT), que moldam a dose de radiação para se ajustar ao formato do tumor; verificação por imagem antes e durante as sessões (IGRT), que possibilita ajustes em tempo real; e radiocirurgia (SRS/SBRT), que aplica doses altas de radiação em poucas sessões para tratar tumores menores de forma rápida e eficiente.

“É um investimento que se traduz em cuidado: mais precisão, mais humanidade e mais resultados para quem mais precisa. Com o acelerador linear, aumentamos o portfólio de técnicas disponíveis e beneficiamos diversos tipos de tumores, como próstata, ginecológicos, cabeça e pescoço, mama e pulmão”, destacou o médico.

Ainda segundo o diretor, o equipamento adquirido é da linha Halcyon Elite, da fabricante Varian, concebido com foco no paciente e arquitetura digital integrada. O modelo oferece verificação por imagem em todas as sessões e alta precisão de dose, atributos que elevam a qualidade e a segurança do tratamento.

Após a confirmação do cronograma de entrega pela fabricante e o cumprimento das etapas técnicas e regulatórias, a expectativa é que o acelerador linear entre em operação nos próximos meses, ampliando o número de atendimentos e possibilitando novas modalidades de tratamento oncológico.

Leia Também