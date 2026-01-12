Santa Casa recebe placa da Tabela SUS Paulista

A Santa Casa de São Carlos recebeu a Placa da Tabela SUS Paulista, entregue pelo Diretor de Credenciamento do Departamento Regional de Saúde III de Araraquara (DRS III), Geverson de Mello, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

A visita institucional contou com a recepção do provedor Antonio Valério Morillas Junior, do diretor financeiro e administrativo Danilo Carvalho Oliveira e do assessor de Relações Institucionais e Governamentais Marcos Daniel.

A entrega da placa simboliza o reconhecimento à adesão da Santa Casa de São Carlos à política estadual de fortalecimento do financiamento da saúde pública. A Tabela SUS Paulista representa um avanço significativo ao complementar os valores da tabela nacional do SUS, além de ampliar e incorporar novos procedimentos, contribuindo diretamente para a sustentabilidade dos serviços ambulatoriais e hospitalares, a qualificação da assistência e a melhoria das condições de atendimento à população.

Segundo Geverson de Mello, a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com os prestadores de serviço. “A Tabela SUS Paulista é uma política estratégica para fortalecer o SUS em São Paulo. Ela reconhece o papel fundamental das Santas Casas e hospitais filantrópicos, garantindo melhores condições de financiamento e, consequentemente, mais qualidade e resolutividade no atendimento à população”, destacou.

O provedor Antonio Valério Morillas Junior ressaltou a importância da tabela para a manutenção e ampliação dos serviços prestados pela instituição. “A Tabela SUS Paulista tem sido essencial para a sustentabilidade da Santa Casa. Esse complemento no financiamento permite que possamos investir na melhoria da estrutura, na ampliação dos atendimentos e na qualificação constante da assistência oferecida aos nossos pacientes, fortalecendo ainda mais o nosso compromisso com a saúde de São Carlos e região”, afirmou.

