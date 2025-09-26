Santa Casa recebe moção de aplausos da Câmara em evento sobre doação de órgãos

O evento foi aberto pelo provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, que destacou a importância do tema. "É com muita gratidão que realizamos este encontro. Neste ano, já tivemos nove captações de órgãos, mostrando o comprometimento da Santa Casa e de todos os profissionais envolvidos. Quero também agradecer especialmente ao SAMU e à Guarda Municipal, que desempenham um papel fundamental nesse processo de salvar vidas."

Em seguida, foi realizada uma roda de conversa com pacientes transplantados e doadores: Ana Caroline Caires Monteiro e Edson Barbosa da Silva, que receberam transplantes, e André Mascaro, doador. Eles compartilharam suas experiências emocionantes e reforçaram a importância da doação de órgãos.

A roda de conversa contou ainda com a participação de especialistas: Dra. Carolina Toniolo Zenatti, Dra. Carina Melo e Dr. Guilherme Patavino, que participou de forma online. Representantes da CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos), Flávia Serpa e Tiago Clezer, também estiveram presentes, assim como autoridades do município, incluindo o Secretário de Saúde, Leandro Pilha, o Vereador Elton Carvalho e o Comandante da Guarda Municipal, Célio Ramos. A Diretora de Gestão do Cuidado Hospitalar, Daniele Robles, representou o SAMU.

Durante o evento, o vereador Elton Carvalho, membro da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, entregou uma Moção de Aplausos à Santa Casa, ao SAMU e à Guarda Municipal, reconhecendo o trabalho de excelência no processo de doação e captação de órgãos em São Carlos.

O secretário de Saúde, Leandro Pilha, ressaltou a importância da integração entre os órgãos de saúde e o poder público. "É fundamental reconhecer e apoiar iniciativas que salvam vidas. A parceria entre a Santa Casa, SAMU e Guarda Municipal é um exemplo de como podemos trabalhar juntos em prol da saúde da população."

O vereador Elton Carvalho também destacou o impacto do trabalho. "Essa moção é uma forma de agradecer e valorizar todos os profissionais envolvidos, que fazem a diferença na vida de tantas pessoas por meio da doação de órgãos."

Nesta sexta-feira (26), a Santa Casa de São Carlos realizou um evento especial em comemoração ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado neste sábado (27). A iniciativa teve como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da doação e destacar o trabalho integrado entre hospital, SAMU e Guarda Municipal no processo de captação de órgãos.