(16) 99963-6036
sexta, 26 de setembro de 2025
Cidade

Santa Casa recebe moção de aplausos da Câmara em evento sobre doação de órgãos

26 Set 2025 - 16h46Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Santa Casa recebe moção de aplausos da Câmara em evento sobre doação de órgãos -
Nesta sexta-feira (26), a Santa Casa de São Carlos realizou um evento especial em comemoração ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado neste sábado (27). A iniciativa teve como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da doação e destacar o trabalho integrado entre hospital, SAMU e Guarda Municipal no processo de captação de órgãos.
 
O evento foi aberto pelo provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, que destacou a importância do tema. "É com muita gratidão que realizamos este encontro. Neste ano, já tivemos nove captações de órgãos, mostrando o comprometimento da Santa Casa e de todos os profissionais envolvidos. Quero também agradecer especialmente ao SAMU e à Guarda Municipal, que desempenham um papel fundamental nesse processo de salvar vidas."
 
Em seguida, foi realizada uma roda de conversa com pacientes transplantados e doadores: Ana Caroline Caires Monteiro e Edson Barbosa da Silva, que receberam transplantes, e André Mascaro, doador. Eles compartilharam suas experiências emocionantes e reforçaram a importância da doação de órgãos.
 
A roda de conversa contou ainda com a participação de especialistas: Dra. Carolina Toniolo Zenatti, Dra. Carina Melo e Dr. Guilherme Patavino, que participou de forma online. Representantes da CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos), Flávia Serpa e Tiago Clezer, também estiveram presentes, assim como autoridades do município, incluindo o Secretário de Saúde, Leandro Pilha, o Vereador Elton Carvalho e o Comandante da Guarda Municipal, Célio Ramos. A Diretora de Gestão do Cuidado Hospitalar, Daniele Robles, representou o SAMU.
 
Durante o evento, o vereador Elton Carvalho, membro da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, entregou uma Moção de Aplausos à Santa Casa, ao SAMU e à Guarda Municipal, reconhecendo o trabalho de excelência no processo de doação e captação de órgãos em São Carlos.
 
O secretário de Saúde, Leandro Pilha, ressaltou a importância da integração entre os órgãos de saúde e o poder público. "É fundamental reconhecer e apoiar iniciativas que salvam vidas. A parceria entre a Santa Casa, SAMU e Guarda Municipal é um exemplo de como podemos trabalhar juntos em prol da saúde da população."
 
O vereador Elton Carvalho também destacou o impacto do trabalho. "Essa moção é uma forma de agradecer e valorizar todos os profissionais envolvidos, que fazem a diferença na vida de tantas pessoas por meio da doação de órgãos."

Leia Também

Programa Mais Especialistas promete reduzir filas de espera na rede pública
Cidade18h03 - 26 Set 2025

Programa Mais Especialistas promete reduzir filas de espera na rede pública

Em São Carlos, Alckmin diz que aposta em acordo com os EUA para reduzir tarifaço de Trump
Tarifaço do Trump18h01 - 26 Set 2025

Em São Carlos, Alckmin diz que aposta em acordo com os EUA para reduzir tarifaço de Trump

Com presença de Geraldo Alckmin, LATAM inaugura hangar de R$ 40 milhões em São Carlos
Economia17h51 - 26 Set 2025

Com presença de Geraldo Alckmin, LATAM inaugura hangar de R$ 40 milhões em São Carlos

Casa de Passagem de São Carlos retoma atividades nesta sexta-feira
Cidade17h42 - 26 Set 2025

Casa de Passagem de São Carlos retoma atividades nesta sexta-feira

Novo ponto de ônibus entra em operação no Distrito Industrial a partir de segunda-feira
Cidade17h38 - 26 Set 2025

Novo ponto de ônibus entra em operação no Distrito Industrial a partir de segunda-feira

Últimas Notícias