Santa Casa recebe leite arrecadado durante corrida "Corre Comigo by Elder Fragalle"

Crédito: Comunicação Santa Casa

A voluntária Cláudia Cury, representando o projeto Corre Comigo by Elder Fragalle, foi recebida nesta quinta-feira, 29, pelo provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, pela gerente de Relações Institucionais, Ariellen Guimarães, e pela coordenadora de Captação de Recursos, Andreia Lourenço, para a entrega oficial de 443 litros de leite arrecadados durante a 2ª edição da corrida beneficente organizada por ela.

O evento foi realizado em parceria com a Beach Sports, com o apoio de atletas da cidade e parceiros da comunidade. Além da inscrição, os participantes contribuíram com a doação de um litro de leite. Todo o material arrecadado será destinado à alimentação de pacientes atendidos pelo hospital.

A direção da Santa Casa celebrou a iniciativa e destacou sua importância para a manutenção dos serviços da instituição. “A Cláudia é um exemplo de solidariedade e engajamento. Ficamos imensamente gratos por essa mobilização, que demonstra o quanto a comunidade pode fazer a diferença quando se une em prol de uma causa. O leite doado será fundamental para complementar a alimentação de nossos pacientes”, afirmou o provedor Antonio Valerio Morillas Junior.

Para Cláudia, a ação é uma forma de retribuir à sociedade e incentivar o espírito solidário por meio do esporte. “Correr por uma causa faz tudo ter mais sentido. Ver tantas pessoas participando e doando com o coração me emociona. Saber que esse leite vai ajudar tantas pessoas me dá ainda mais motivação para continuar promovendo ações como essa”, declarou.

